PSG bất ngờ “thiệt” cả quân lẫn tướng

HLV của Paris Saint-Germain, Luis Enrique đã bị gãy xương đòn trong một tai nạn xe đạp. Trong khi tiền đạo chủ lực Ousmane Dembele tập tễnh rời sân vì chấn thương trong màu áo đội tuyển Pháp. Những điều này xảy ra chỉ 12 ngày trước khi PSG bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League.

HLV Luis Enrique bị gãy xương đòn trong một tai nạn xe đạp.

Nhà vô địch Pháp cho biết HLV Enrique, người đã dẫn dắt PSG đến chức vô địch Champions League mùa trước, sẽ phải phẫu thuật sau khi gặp chấn thương vào thứ Sáu. PSG cho biết trên X: “Sau một tai nạn xe đạp vào thứ Sáu, HLV trưởng Paris St Germain, Luis Enrique đã được các nhân viên cấp cứu điều trị và sẽ phải phẫu thuật xương đòn bị gãy. CLB bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn và chúc ông ấy sớm bình phục. Những thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được chia sẻ trong thời gian tới”.

PSG đã đánh bại Tottenham ở Siêu cúp châu Âu vào tháng trước, và đã giành chiến thắng trong ba trận mở màn của mùa giải Ligue 1. Họ sẽ tiếp tục thi đấu với Lens vào ngày 14-9 ngay sau kỳ nghỉ quốc tế, sau đó đón tiếp Atalanta vào ngày 17-9 trên sân nhà ở vòng bảng Champions League.

Ousmane Dembele tập tễnh rời sân vì chấn thương trong màu áo đội tuyển Pháp.

Nhưng cũng vào thứ Sáu, PSG nhận tin chấn thương của tiền đạo chủ lực Dembele. Ngôi sao 28 tuổi, ứng viên hàng đầu cho giải thưởng Quả bóng vàng 2025 sau mùa giải bùng nổ vừa qua, vào sân thay người trong hiệp hai trận Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup, nhưng anh chỉ thi đấu chưa đầy 35 phút. Dembele rời sân với chấn thương dường như là gân kheo phải.

Cầu thủ chạy cánh của PSG đã không tham gia nhiều buổi tập với đội tuyển Pháp trong tuần này với lý do điều trị chấn thương. HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps tỏ ra rất thất vọng khi Dembele đối mặt rắc rối chấn thương mới.

PHI SƠN