Postecoglou trước nguy cơ bị sa thải sớm: “Tôi thích chiến đấu”

HLV Ange Postecoglou đã thể hiện tinh thần chiến đấu khi những đồn đoán về tương lai của ông tại Nottingham Forest ngày càng gia tăng sau trận thua 0-2 trước Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh hôm Chủ nhật.

HLV Ange Postecoglou thấy áp lực ngày càng gia tăng khi Nottingham Forest thua 0-2 trước Newcastle.

Vị tân HLV của của Forest chưa biết thắng trận trong 7 trận đầu tiên kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại City Ground, và có tin đồn cho rằng ông có thể phải đối mặt với các cuộc giải trình với chủ sở hữu Evangelos Marinakis chỉ vài tuần sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, Postecoglou đã thể hiện thái độ thách thức khi đối mặt với giới truyền thông sau thất bại tại St James' Park.

Khi được hỏi liệu sự tự tin có bị ảnh hưởng bởi khởi đầu khó khăn tại Forest hay không, Postecoglou nói: “Tôi bắt đầu ở Australia khi tôi 32 tuổi với bóng đá bán chuyên nghiệp và tôi đang ở đây tại Ngoại hạng Anh ở tuổi 60. Bạn nghĩ tôi thiếu tự tin hay không thích chiến đấu? Tôi không đến được đây nhờ các mối quan hệ. Thực tế, tôi đã từng gây gổ. Tôi đã từng, ngay cả trong sân trường. Tôi đã từng gây gổ với những người mà tôi biết chắc chắn sẽ đánh tôi. Tôi là kiểu người như vậy, nên không sao cả”.

Cựu HLV của Tottenham nói thêm: “Nếu mọi người muốn đánh giá tôi sau 3 tuần rưỡi thi đấu 6 hoặc 7 trận, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng đồng thời, tôi sẽ nói điều này hàng triệu lần, tôi đã có một lựa chọn. Hôm nay tôi có thể ngồi trên ghế sofa xem trận đấu mà không phải ở giữa trận đấu. Nhưng tôi thích chiến đấu! Giờ thì, nếu người ngoài không nghĩ tôi là người phù hợp, hay thậm chí ngay cả trong nội bộ cũng không nghĩ vậy, thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi”.

Forest đã tổ chức trận đấu rất tốt và khiến đội chủ nhà Newcastle nản lòng cho đến phút thứ 13 của hiệp 2 khi Bruno Guimaraes sút xa vượt qua Matz Sels, trong khi đội khách đã kháng cáo vô ích về lỗi của Dan Burn đối với Morgan Gibbs-White trong lúc quá trình dẫn đến bàn thắng. Postecoglou nói: “Tôi nghĩ đây chỉ là thế giới mà chúng ta đã tạo ra, nơi mà tôi không nghĩ các trọng tài sẽ đưa ra những quyết định như vậy nữa, đặc biệt là với đội chủ nhà. Họ sẽ để trận đấu diễn ra tự nhiên và để VAR xử lý”.

Sau đó, Chích chòe đe dọa sẽ ghi thêm bàn thắng đều đặn, nhưng phải đợi đến 6 phút cuối trận, Nick Woltemade mới nới rộng lợi thế từ chấm phạt đền.

PHI SƠN