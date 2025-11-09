Philippines giành suất tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U17 thế giới 2026

Các tay đập trẻ Philippines đã giành được tấm vé lịch sử đến với Giải vô địch bóng chuyền nữ U17 thế giới FIVB 2026, sau khi đánh bại Thái Lan để giành vị trí thứ 5 tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U16 châu Á lần thứ 2 vào thứ Bảy.

Philippines giành tấm vé lịch sử đến với Giải vô địch bóng chuyền nữ U17 thế giới 2026. Ảnh: AVC

Với màn tỏa sáng của đội trưởng Xyz Rayco, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ nhất của Philippines đã giành được thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay, qua đó đã giành suất còn lại đại diện châu Á tham dự Giải vô địch U17 thế giới năm sau tại Chile. Philippines đã giành được suất tham dự cuối cùng thông qua giải vô địch châu Á, sau Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản. Các cô gái trẻ Trung Quốc trước đó đã giành quyền tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới.

“Đó thực sự là điều tuyệt vời nhất”, HLV Edwin Leyva của U16 Philippines chia sẻ. “Chúng tôi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị, và ban đầu, chúng tôi chỉ là một đội bóng chắp vá. Nhưng chúng tôi đã vượt qua từng set đấu một, và bỗng nhiên giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực. Chúng tôi đã thắng một trận đấu với Iran, và sau đó, mọi thứ cứ thế tốt lên. Hy vọng, chúng tôi có thể tiếp tục đà này trong tương lai”.

Trong khi Rayco, thủ lĩnh của một tập hợp gồm các học sinh trung học cơ sở đến từ nhiều chương trình và tỉnh thành khác nhau, chia sẻ: “Tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm ra cách giao tiếp tốt hơn với nhau và học được cách tin tưởng đồng đội và huấn luyện viên. Tôi rất phấn khích vì mình vẫn còn trẻ, nhưng đã tiến xa đến vậy - và tôi biết vẫn còn một đẳng cấp cao hơn đang chờ đợi mình”.

HUY KHÔI