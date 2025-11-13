Pháp đặt mục tiêu giành vé dự World Cup khi Paris kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố

Trận đấu vòng loại World Cup giữa Pháp và Ukraine vào thứ Năm sẽ là một sự kiện đầy xúc động vì diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố Paris năm 2015.

HLV đội tuyển quốc gia Didier Deschamps.

Vào thứ Sáu, ngày 13-11-2015, một loạt vụ tấn công đã xảy ra tại Paris và xung quanh sân vận động Stade de France trong trận giao hữu giữa Les Bleus và Đức, khiến tổng cộng 130 người thiệt mạng. Hầu hết những nạn nhân đều thiệt mạng tại nhà hát Bataclan trong thành phố, nơi ban nhạc Eagles of Death Metal của Mỹ đang biểu diễn.

Tuy nhiên, một người đã thiệt mạng gần sân vận động Stade de France ở vùng ngoại ô Saint-Denis, phía bắc Paris, nơi xảy ra nhiều vụ nổ khi những kẻ đánh bom liều chết cố gắng xâm nhập vào sân vận động. Sân bóng lúc đó chật kín người, có sự góp mặt của Tổng thống Pháp, Francois Hollande, cùng gần 80.000 khán giả có mặt trong trận đấu với Đức - trận đấu đã kết thúc bất chấp những diễn biến bất ngờ, với chiến thắng 2-0 thuộc về Pháp.

Một thập kỷ sau, không một cầu thủ Pháp nào tham gia trận đấu đêm đó sẽ ra sân trong trận đấu với Ukraine tại sân Công viên các Hoàng tử ở thủ đô, nhưng HLV đội tuyển quốc gia Didier Deschamps vẫn tiếp tục dẫn dắt Les Bleus. "Trong thâm tâm, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể tránh được trận đấu vào ngày 13-11", Deschamps thừa nhận khi phát biểu với các phóng viên tuần trước để công bố đội hình.

Một phút mặc niệm sẽ được dành trước khi trận đấu bắt đầu để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công, và Deschamps nói thêm: "Chúng ta có nghĩa vụ phải tưởng nhớ những gì đã xảy ra, nhưng vẫn còn một trận đấu bóng đá nữa". Trận đấu này có khả năng mang tính quyết định đối với Pháp khi đang tìm cách giành vé dự World Cup năm sau tại Bắc Mỹ.

Les Bleus, nhà vô địch World Cup 2018 và á quân tại Qatar 2022, đang dẫn đầu bảng D với bốn đội, chỉ còn hai trận đấu nữa. Họ đang hơn đội nhì bảng Ukraine 3 điểm, đồng nghĩa với việc một chiến thắng ở đây sẽ giúp họ hoàn thành vòng loại sớm 1 trận đấu -- nhưng nếu không may trượt chân, họ vẫn có cơ hội giành ngôi đầu khi làm khách trên sân Azerbaijan vào Chủ nhật.

Ukraine thực tế phải thắng trận đấu này mới có cơ hội đánh bại Pháp để giành ngôi đầu bảng, và nếu không, họ đang hướng tới mục tiêu ngăn cản Iceland giành vị trí thứ 2 và giành quyền vào vòng play-off. Tiền vệ kỳ cựu N'Golo Kante, hiện đang chơi bóng tại Ả Rập Saudi, đã được triệu tập trở lại đội tuyển Pháp cho loạt trận này và anh có thể có trận đấu quốc tế đầu tiên sau đúng 1 năm.

Randal Kolo Muani của Tottenham Hotspur cũng được triệu tập trở lại, nhưng sau đó đã buộc phải rút lui khỏi đội hình vì bị gãy xương hàm. Cầu thủ đoạt Quả bóng vàng Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain là cầu thủ đáng chú ý vắng mặt vì chấn thương trong đội tuyển Pháp, đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Ukraine trong trận lượt đi diễn ra tại Ba Lan vào tháng 9.

HOÀNG HÀ