Pep Guardiola: "Mùa giải bây giờ mới bắt đầu"

Erling Haaland (phải, Man City) sút bóng tước hậu vệ Sven Botman (Newcastle)

Man City đã thu hẹp khoảng cách với Pháo thủ xuống còn bốn điểm trước kỳ nghỉ quốc tế gần đây, khi đánh bại nhà vô địch Liverpool 3-0 sau khi Arsenal đánh rơi điểm trong trận hòa 2-2 trước Sunderland. Guardiola đã được hỏi trước trận đấu của đội mình với Newcastle vào thứ Bảy về tầm quan trọng của việc thay đổi đà tiến triển từ những kết quả đó.

HLV của Man City thừa nhận điều quan trọng là không để Arsenal "hoàn hảo" tạo ra khoảng cách quá lớn, mặc dù ông cảnh báo rằng mùa giải vẫn còn khá mới. "Cảm giác mà tôi từng có trước đây khi chúng tôi chiến đấu tuyệt vời trước Liverpool, tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ không đánh rơi nhiều điểm và nếu họ có thể tạo ra khoảng cách lớn thì sẽ rất khó để bắt kịp", ông nói. "Điều tương tự cũng xảy ra với Liverpool mùa trước, khi họ vô địch giải đấu trước bốn trận đấu".

Guardiola, người đã sáu lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City, cho biết sẽ không có gì được quyết định vào tháng 11. "Mùa giải có hai giai đoạn, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc và sau đó, khi kỳ nghỉ quốc tế kết thúc," ông nói. "Giờ đây, kỳ nghỉ quốc tế đã kết thúc nên chúng tôi sẽ ở bên nhau cho đến tháng Ba, gặp nhau ba ngày, bốn ngày một lần. Giờ là lúc mùa giải thực sự bắt đầu. Và điều quan trọng là phải ở đó, tiến gần đến đó và sau đó đến cuối mùa giải với cơ hội chiến đấu vì nó. Đó là mục tiêu và tất nhiên chiến thắng ngày mai sẽ là một bước tiến quan trọng đối với chúng tôi."

Nếu Man City đánh bại Newcastle đang gặp khó khăn của Eddie Howe, họ sẽ chỉ kém Arsenal, đội sẽ tiếp đón đối thủ cùng thành phố Tottenham vào ngày hôm sau, đúng một điểm. Guardiola sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Mateo Kovacic và Rodri trong chuyến làm khách đến St James' Park.

"Mọi người đều khỏe mạnh, ngoại trừ Kova và Rodri," ông nói. "Rodri đang có những bước tiến tốt -- đã gần ba tuần kể từ lần chấn thương gần nhất của cậu ấy. Anh ấy biết rằng mình phải mất thời gian để hồi phục tốt về mặt tinh thần và thể chất, cũng như để có thể duy trì phong độ ổn định từ giờ cho đến cuối cùng."

HOÀNG HÀ