Pep Guardiola: “Chúng tôi thật sự nhớ Phil Foden”

Sau khi chứng kiến Phil Foden ghi bàn mở đường cho chiến thắng 3-0 của Man.City trước Man.United tại sân Etihad, HLV Pep Guardiola không giấu được niềm vui và cả sự kỳ vọng ngôi sao người Anh sẽ trở lại phong độ tốt nhất trong mùa giải này.

Phil Foden ghi bàn mở đường cho chiến thắng 3-0 của Man.City trước Man.United tại Etihad.

Foden đã trải qua một mùa giải trước đầy khó khăn, anh không thể tái lập thành tích 27 bàn thắng trên mọi đấu trường của mình ở mùa giải 2023-2024. Ngôi sao tấn công 25 tuổi này đã quyết định không tham gia đội tuyển Anh vào tháng 6 để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, và ngay trong trận đá chính đầu tiên của anh trong mùa giải gặp Man.United, anh đã mở tài khoản bàn thắng. Sau khi khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu ở phút 18, anh cũng góp công vào bàn thắng thứ hai do Erling Haaland ghi.

“Chúng tôi rất cần Phil. Chúng tôi rất nhớ cậu ấy trong mùa giải trước”, Guardiola nói. “Chúng tôi không thể quên hai mùa giải trước, khi chúng tôi thắng West Ham trong trận đấu cuối cùng để giành chức vô địch, cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất của Ngoại hạng Anh. Phil có lẽ là cầu thủ chủ chốt giúp chúng tôi vô địch giải đấu đó. Mùa trước, vì chấn thương và những lý do khác, cậu ấy đã không thể cùng chúng tôi. Hy vọng từng bước một, cậu ấy sẽ đạt được phong độ tốt nhất. Tôi khá chắc chắn rằng một trận đấu như hôm nay với Man.United là một trận đấu đặc biệt đối với cậu ấy, bởi vì cậu ấy là một cổ động viên cuồng nhiệt của Man.City. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ có được cảm giác tuyệt vời nhất”.

Erling Haaland thể hiện phong độ hủy diệt ghi 11 bàn thắng sau 6 trận đấu ở mọi cấp độ.

Trong khi đó, Haaland thể hiện phong độ hủy diệt - cho cả CLB và đội tuyển quốc gia mùa này - chắc chắn đã gieo rất nhiều sự lạc quan và tin tưởng vào một mùa giải thành công cho Man.City. Trong sáu trận đấu ở mọi cấp độ cho đến nay, anh đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng - chỉ một lần im tiếng trong trận thua 0-2 trước Tottenham vào tháng trước. Siêu tiền đạo người Na Uy hôm Chủ nhật đã có những pha dứt điểm sắc bén ở phút 53 và 68 khi vượt qua hàng phòng ngự của Man.United. Anh đã có thể lập hat-trick, nhưng một cú sút khác lại đi chệch khung thành, và một đi trúng cột dọc. Guardiola gọi ngôi sao 25 tuổi đơn giản là “một cầu thủ đặc biệt”.

Màn trình diễn áp đảo ở trận derby Manchester lần thứ 197 đến kịp lúc khi Man.City khởi đầu cho một tuần thi đấu quan trọng, khi họ sẽ gặp Napoli tại Champions League vào thứ Năm và sau đó là Arsenal tại Emirates vào Chủ nhật. Đội bóng của Guardiola đã trở lại sau những trận thua liên tiếp trước Tottenham và Brighton để vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ, Guardiola hy vọng màn trình diễn trong trận derby có thể là bàn đạp cho phần còn lại của mùa giải.

“Đó chỉ là một trận đấu mà thôi”, Guardiola nói. “Chúng tôi phải chứng minh. Nhưng đúng là chiến thắng trong các trận đấu, đặc biệt là trong trận derby, và nhìn thấy khuôn mặt của tất cả người hâm mộ - tất cả niềm vui và hạnh phúc sau trận đấu - luôn tuyệt vời hơn. Chỉ là một trận đấu, nhưng điều quan trọng là, sau hai trận thua, được làm điều đó trên sân nhà trước Man.United. Tinh thần của họ thực sự rất tốt”.

