Nước pháp trước giờ G: Tổng thống Pháp khẳng định “'Pháp đã sẵn sàng' với “ván cược trị giá 9 tỷ EUR”

Ông Macron cho rằng đó là "thành quả của một khối lượng công việc khổng lồ đã thay đổi sâu sắc đất nước, đặc biệt là khu vực Seine-Saint-Denis, nơi tọa lạc của Làng VĐV”. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Thomas Bach cũng đã đến thăm Làng thế vận ở phía bắc thủ đô nước Pháp, nơi hàng ngàn vận động viên và quan chức đang đến, với con số dự kiến ​​lên tới 14.500 người vào thời điểm cao điểm của Thế vận hội.

Bao gồm 40 khối nhà ở thấp tầng khác nhau, khu phức hợp được xây dựng bằng cách sử dụng các kỹ thuật xây dựng tiên tiến sử dụng bê tông có hàm lượng carbon thấp, tái chế nước và vật liệu xây dựng tái chế. Các khu nhà sử dụng hệ thống làm mát tự nhiên, nhưng một số đoàn Olympic đã đặt mua khoảng 2.500 thiết bị làm mát di động cho các VĐV của họ.

Seine-Saint-Denis, nơi có sân điền kinh chính cho Thế vận hội, là khu vực nghèo nhất ở vùng đô thị Paris và đang hy vọng thu được lợi ích từ hoạt động thể thao hoành tráng này. Tổng thống Macron hứa rằng khu vực này sẽ không bị lãng quên: “Tôi sẽ quay lại sau Thế vận hội để cùng bạn xem di sản và xem cuộc sống đã thay đổi như thế nào”, ông nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp cho biết các VĐV Israel được chào đón tại Thế vận hội Paris sau khi một thành viên cánh tả của quốc hội Pháp gây ra sự phẫn nộ khi đòi cấm đoàn Israel vì cuộc xung đột ở Gaza. Ngoại trưởng Stéphane Séjourné nói thêm “Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho phái đoàn”.

Nước Pháp đang đánh cược cho tương lai quốc gia?

Thế vận hội hay bất kỳ sự kiện thể thao vĩ đại nào khác đang ngày càng đắt đỏ. Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản cho biết Tokyo 2020 tiêu tốn khoảng 12,9 tỷ USD. Bộ tài chính Hy Lạp ước tính rằng Athens 2004 tiêu tốn 9,1 tỷ USD - mặc dù một số ước tính độc lập lên tới gần 15 tỷ USD khiến nền kinh tế quốc gia này gần như sụp đổ sau đó. London 2012 có chi phí lên tới 15 tỷ USD.

Hãng tin AFP cho biết Pháp chi gần 9 tỷ EUR (9,5 tỷ USD) để đăng cai Thế vận hội Paris. Chính phủ và chính quyền địa phương cho đến nay đã cam kết đầu tư khoảng 2,4 tỷ EUR chủ yếu dành cho xây dựng. Nhưng ủy ban tài chính của chính phủ Pháp đã ước tính rằng chi phí cuối cùng của đến từ ngân sách có thể lên tới 5 tỷ EUR. Theo CDES, cơ quan giám sát Paris 2024 cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), sự kiện này sẽ mang lại lợi ích kinh tế từ 6,7 tỷ đến 11,1 tỷ EUR cho khu vực Paris, nhưng sẽ được trải đều trong 20 năm từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước mắt, nguồn thu từ bán vé, tài trợ và quỹ đối ứng của IOC sẽ rơi vào khoảng 4,4 tỷ EUR. Một ước tính khác cho biết Paris 2024 sẽ mang lại 5,3 tỷ EUR tiền thuế và doanh thu xã hội bổ sung.

Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau đánh giá Paris 2024 sẽ có tác động “tâm lý” nhiều hơn là kinh tế. Tuy nhiên, ông cho biết nếu Pháp có thể cải thiện hình ảnh của mình trên toàn thế giới thông qua Thế vận hội thì cuối cùng nước này có thể mong đợi những khoản đầu tư mới.

Trong ngắn hạn, một số công ty đang tìm cách kiếm tiền. Theo giám đốc điều hành Lea Marie, Le Slip Francais, một nhà sản xuất đồ lót, đang sản xuất thêm hàng nghìn quần lót, trang phục bơi, đồ ngủ và các mặt hàng khác có màu sắc Olympic. Bà nói: “Nó đã tạo ra công việc trong các nhà máy của chúng tôi” và cho 80 nhà thầu phụ của công ty. Các công ty có liên quan đến hoạt động xây dựng Olympic cũng được hưởng lợi. Theo CDES, các công ty xây dựng và tân trang dự kiến ​​sẽ tăng doanh thu lên tới 3 tỷ euro từ Thế vận hội.

Du lịch dự kiến ​​​​sẽ kiếm được tới 3,6 tỷ euro từ 15 triệu du khách dự đoán cho Thế vận hội, trong đó có 2 triệu từ nước ngoài. Kế đến là các công ty truyền thông, giải trí, đồ uống và rượu, hàng tiêu dùng và vận tải đều sẽ được hưởng lợi từ Thế vận hội.

Hơn 4.300 người bị “loại trừ vì an ninh”

Vài ngày trước lễ khai mạc, bộ máy an ninh đã được triển khai ở Paris. Hiếm khi trong thời bình, thủ đô lại chứng kiến ​​nhiều nhân viên thực thi pháp luật, binh lính và nhân viên an ninh trên đường phố đến vậy.

Di chuyển quanh Paris mà không gặp phải một đội tuần tra nào giờ đây đã là một kỳ tích. Ba mươi lăm nghìn cảnh sát và hiến binh được huy động ở thủ đô. Thêm vào đó là 20.000 nhân viên an ninh tư nhân và 18.000 binh sĩ.

Tổng thống Pháp và lực lượng an ninh phục vụ Thế vận hội

Cảnh sát Quận Paris tiết lộ rằng các vụ trộm bạo lực trong phương tiện giao thông đã giảm 20% trong nửa đầu năm 2024, so với nửa đầu năm 2023. Để hỗ trợ 700 cuộc tuần tra hàng ngày ở thủ đô trong thời gian diễn ra Thế vận hội, hơn 1.800 lực lượng an ninh từ khoảng 40 quốc gia đối tác, chẳng hạn như Qatar và Chile, cũng đến phối hợp của Paris.

Lực lượng an ninh cũng đã tiến hành hơn “một triệu cuộc điều tra hành chính” và 4.355 người có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự kiện này đã bị loại trừ. Đây là những người thuộc các thành phần: VĐV, HLV, nhà báo, tình nguyện viên, nhân viên an ninh tư nhân hoặc thậm chí những người gần gũi với buổi lễ.

Trong số 4.355 người bị loại, 880 người bị loại vì nghi ngờ có sự can thiệp của nước ngoài, 360 người có nghĩa vụ phải rời khỏi lãnh thổ Pháp (OQTF) và 142 người được liệt vào danh sách S (vì an ninh của Nhà nước). Ngoài ra còn có 260 cá nhân bị liệt vào danh sách chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, 186 người thuộc phe cực tả và 96 người thuộc phe cực hữu.

Vấn đề thiếu hụt an ninh tư nhân đã là mối lo ngại trong nhiều tháng đối với ban tổ chức Olympic, vốn ước tính số lượng nhân viên bảo vệ cần thiết vào khoảng 18.000 đến 22.000 vào thời điểm cao điểm của sự kiện thể thao toàn cầu. Vào cuối tháng 6, cảnh sát trưởng Paris, ông Laurent Nuñez đảm bảo rằng quân đội hoặc cảnh sát sẽ “không thay thế an ninh tư nhân trong Thế vận hội”. Trong lễ khai mạc trên sông Seine, cảnh sát và hiến binh sẽ thực hiện "một số nhiệm vụ nhất định mà ở các địa điểm khác, an ninh tư nhân cũng có thể thực hiện ".

LONG KHANG