Những cuộc hội ngộ thú vị trong màn đại chiến tại Anfield

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ HLV Arne Slot của Liverpool khi anh trở lại Anfield cùng Real Madrid vào thứ Ba. Trong khi HLV Xabi Alonso của Real Madrid cũng bày tỏ ủng hộ cậu học trò cũ Florian Wirtz sau khởi đầu chưa thành công tại Liverpool.

Trent Alexander-Arnold sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ HLV Arne Slot của Liverpool khi anh trở lại Anfield cùng Real Madrid.

Alexander-Arnold đã giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League trong suốt 10 năm gắn bó với Liverpool, nơi anh từng bước trưởng thành qua mọi cấp bậc của học viện trẻ. Ngôi sao người Anh tuyên bố rời CLB thời thơ ấu vào tháng 5, quyết định khiến anh đã bị la ó bởi những người hâm mộ giận dữ của Liverpool.

Lễ bốc thăm Champions League đã tạo cơ hội cho Alexander-Arnold sớm trở lại Liverpool, người đã tuyên bố sẽ yêu CLB suốt đời và có những cảm xúc lẫn lộn về trận đấu sắp tới. Anh nói thêm rằng đã chuẩn bị tâm lý cho bất kỳ phản ứng nào từ đám đông tại sân Anfield. Nhưng Slot đã đảm bảo vào thứ Hai rằng ít nhất, hậu vệ phải 27 tuổi sẽ nhận được tình cảm đặc biệt từ ông. “Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về cầu thủ và con người của cậu ấy... vì vậy cậu ấy sẽ được tôi chào đón nồng nhiệt”, Slot nói.

Alexander-Arnold đã không ra sân trong 2 trận đấu gần nhất của Real Madrid kể từ khi bình phục chấn thương gân kheo. HLV Slot thừa nhận ông không chắc liệu Alexander-Arnold có thể ra sân hay không, và khán giả sẽ đón tiếp tuyển thủ Anh như thế nào. “Trước tiên hãy chờ xem liệu cậu ấy có ra sân vào ngày mai không”, Slot nói. “Tôi không biết điều đó sẽ như thế nào nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ được tôi chào đón nồng nhiệt”.

Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso của Real Madrid cho biết ông và Alexander-Arnold đã nói về việc cùng nhau trở lại CLB cũ. Alonso là nhà vô địch Champions League năm 2005 với Liverpool, và sự trở lại của ông luôn được chào đón nồng nhiệt. “Trent phải có cảm xúc riêng và tận hưởng theo cách riêng của mình, vì vậy tôi sẽ không nói rõ cậu ấy cần cảm thấy thế nào”, Alonso nói. “Chắc chắn lịch sử của cậu ấy khác với tôi, cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Liverpool. Tôi nhớ cậu ấy từ khi còn nhỏ ở học viện, rồi lên đội một và vô địch Champions League. Vì vậy, cậu ấy cần tận hưởng khoảnh khắc đó vì thật tuyệt khi được trở lại và điều đó sẽ rất tuyệt vời đối với cậu ấy”.

HLV Xabi Alonso ủng hộ Florian Wirtz thành công tại Liverpool “chỉ là vấn đề thời gian”.

HLV Slot xác nhận tiền đạo tân binh kỷ lục Alexander Isak sẽ không thể ra sân trong trận đấu, và khả năng ra sân của Isak trong trận đấu với Man.City vào Chủ nhật tới vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương háng. Bên cạnh phong độ sa sút chỉ thắng 2 thua đến 8 trong những tháng gần đây, thì Isak vắng mặt chắc chắn là một trong những hạn chế của chủ nhà. Đặc biệt trong bối cảnh cầu thủ đắt giá thứ 2 của bóng đá Anh, Florian Wirtz chưa thể phát huy hết tiềm năng. Tiền vệ trị giá 116 triệu bảng đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi gia nhập từ Bayer Leverkusen, không ghi được bàn thắng nào và chỉ có 2 pha kiến ​​tạo sau 13 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Nhưng HLV Alonso của Real Madrid là người hiểu rõ nhất những phẩm chất của ngôi sao người Đức. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã huấn luyện Wirtz trong 3 mùa giải tại Leverkusen, bao gồm cả chức vô địch Bundesliga bất bại năm 2024. “Tôi không nghi ngờ gì cậu ấy cả, thành công chỉ là vấn đề thời gian”, Alonso nói trong buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Hai, khi được hỏi về Wirtz. “Đây là một cơ hội lớn cho cậu ấy, khi đến Liverpool sau nhiều năm ở Đức và gắn bó cả cuộc đời ở đó”.

Wirtz là cầu thủ chủ chốt trong màu áo Leverkusen của Alonso, ghi 11 bàn và kiến ​​tạo 11 lần ở Bundesliga trong mùa 2023-2024, rồi 10 bàn thắng và 12 kiến ​​tạo ở mùa 2024-2025. “Cậu ấy cần phải thích nghi, nhưng cậu ấy là một cầu thủ thực sự đặc biệt”, Alonso nói thêm. “Cậu ấy rất cạnh tranh. Hy vọng không phải ngày mai, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm thể hiện được phẩm chất và đẳng cấp của mình”.

VIỆT TÙNG