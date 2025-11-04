Nhà vô địch Olympic lớn tuổi nhất qua đời ở tuổi 101

Vận động viên xe đạp người Pháp, Charles Coste - là nhà vô địch Olympic lớn tuổi nhất - đã qua đời ở tuổi 101. Ông là nhà vô địch Olympic ở nội dung rượt đuổi đồng đội và gần đây vinh dự là người rước đuốc tại Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Charles Coste, người đã giành huy chương vàng Olympic tại Thế vận hội London 1948 ở nội dung xe đạp rượt đuổi đồng đội cùng - cùng với Pierre Adam, Serge Blusson và Fernand Decanali - đã qua đời vào thứ Năm, truyền thông Pháp đưa tin. Ông trở thành nhà vô địch Olympic lớn tuổi nhất thế giới còn sống sau khi vận động viên thể dục dụng cụ người Hungarym Agnes Keleti qua đời ở tuổi 103, vào ngày 2-1-2025.

Bộ trưởng Thể thao Pháp, Marina Ferrari đã thông báo vào Chủ nhật: “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin Charles Coste, nhà vô địch Olympic tại London, qua đời. Ở tuổi 101, ông để lại một di sản thể thao đồ sộ”.

Lần gần nhất Coste xuất hiện ở một sự kiện thể thao lớn khi là một trong những người rước đuốc tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris. Trước đó năm 2022, Coste được Tony Estanguet, Chủ tịch Paris 2024, trao tặng huy hiệu Chevalier de la Légion d'honneur, để ghi nhận những đóng góp cả đời của ông cho thể thao.

Riner, nhà vô địch 5 lần môn judo tại Olympic, cũng đưa ra lời tri ân trên X: “Charles Coste đại diện cho sự cam kết, tôn trọng và tình yêu thể thao dưới mọi hình thức. Charles Coste đã rời xa chúng ta. Tôi vô cùng vinh dự được nhận ngọn đuốc Olympic từ ông tại Thế vận hội Paris 2024. Khoảnh khắc đó tượng trưng cho niềm đam mê và sự truyền cảm hứng đã thôi thúc ông. Charles Coste đại diện cho sự tận tụy, lòng kính trọng và tình yêu dành cho thể thao dưới mọi hình thức. Sự nghiệp của ông xứng đáng được ngưỡng mộ và di sản của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai”.

Sinh ngày 8-2-1924 tại Ollioules - cùng năm diễn ra Thế vận hội Olympic Paris - Coste đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao, đặc biệt là đua xe đạp. Ông đã thể hiện tài năng đua xe đạp đầy hứa hẹn trước khi Thế chiến II bùng nổ, nhưng đã quay trở lại với môn thể thao này sau khi chiến tranh kết thúc. Thành tích của ông cũng bao gồm Grand Prix des Nations năm 1949 - cuộc đua tính giờ cá nhân dài 140 km, nơi ông đã đánh bại Fausto Coppi, nhà vô địch Tour de France và Giro d'Italia.

HUY KHÔI