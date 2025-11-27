Ngọn đuốc Milano Cortina đã thắp sáng Olympia

Lễ thắp đuốc cho Thế vận hội Mùa đông 2026 đã diễn ra tại Hy Lạp vào thứ Tư trong không khí trang trọng và được tổ chức trong nhà với sự hỗ trợ của video, nghi lễ lâu đời này trở lại thánh địa nơi Thế vận hội bắt đầu vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên.

Nữ diễn viên Hy Lạp Mary Mina (phải) vào vai Nữ tư tế Tối cao. Ảnh: Getty Images

Trong những ngày trước sự kiện, công tác chuẩn bị tại Olympia đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất ổn. Sau khi thông báo buổi lễ hôm thứ Tư sẽ được chuyển sang khu vực kín do mưa liên tục, Ủy ban Olympic Hy Lạp đã tiến hành một buổi diễn tập khẩn cấp vào thứ Hai khi mây tan trong chốc lát. Tại đây, nữ diễn viên Hy Lạp, Mary Mina vào vai Nữ tư tế tối cao đã sử dụng tia nắng mặt trời và một tấm gương lõm để thắp đuốc, theo truyền thống. Ngọn lửa được giữ lại như một phương án dự phòng cho buổi lễ chính, sau đó được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ học Olympia Cổ đại gần đó.

Hôm thứ Tư, video ghi lại cảnh thắp lửa trong buổi diễn tập đã được trình chiếu, trong khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi ngoài trời. “Quá khứ và hiện tại thực sự đang hòa quyện vào nhau. Buổi lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của Thế vận hội: gắn kết mọi người trong sự cạnh tranh hòa bình, tình hữu nghị và sự tôn trọng”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Covenrty phát biểu. “Khi chúng ta thắp sáng ngọn lửa Olympic, chúng ta mang ánh sáng này từ quá khứ xa xưa đến tương lai chung của chúng ta”.

Người rước đuốc đầu tiên là vận động viên chèo thuyền Petros Gkaidatzis. Ảnh: Getty Images

Người rước đuốc đầu tiên là vận động viên chèo thuyền Petros Gkaidatzis, huy chương đồng của Hy Lạp ở nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ tại Paris 2024, chuẩn bị bắt đầu hành trình rước đuốc dài 2.200 km xuyên Hy Lạp, kéo dài 9 ngày và được thiết kế để làm nổi bật di sản văn hóa của quốc gia này cũng như 12 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất, tượng trưng cho sự tham gia ngày càng tăng của đất nước vào các môn thể thao mùa đông và các điểm đến trên núi cao.

Theo lịch trình, đoàn rước đuốc dẫn đầu bởi Dimosthenis Tampakos, nhà vô địch Olympic và là Chủ tịch Học viện Olympic Hy Lạp, cùng với các vận động viên chèo thuyền Nikolaos Skiathitis, Ioannis Tsilis và Stergios Papachristos. Người rước đuốc cuối cùng tại Hy Lạp sẽ là Aikaterini Oikonomopoulou, huy chương bạc môn bóng nước tại Athens 2004. Đoạn rước đuốc tại Hy Lạp sẽ kết thúc vào ngày 4-12 tại Sân vận động Panathenaic ở Athens, nơi diễn ra Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên.

Tại đây, ngọn lửa sẽ được chính thức trao từ Ủy ban Olympic Hy Lạp cho Ban Tổ chức Milano Cortina trước khi được vận chuyển đến Italy. “Trong vài tuần tới, ngọn lửa Olympic sẽ đi qua tất cả các tỉnh của Italy, 60 thành phố, 300 thị trấn, 20 khu vực và tất cả các di sản UNESCO. Nó sẽ di chuyển từ các đỉnh núi phía bắc đến bờ biển phía nam”, Giovanni Malago, Trưởng ban Tổ chức Milan Cortina, cho biết.

Phần rước đuốc của Italy bắt đầu vào ngày 6 tháng 12 tại Sân vận động Stadio dei Marmi lịch sử của Rome và sẽ mang biểu tượng của Thế vận hội đến nhiều địa điểm nổi tiếng nhất của đất nước - bao gồm Đấu trường La Mã, Đài phun nước Trevi, Kênh đào lớn Venice và Punta Gnifetti dài 4.554 mét thuộc dãy núi Monte Rosa… Vào ngày 26-1, ngọn đuốc sẽ đến Cortina d'Ampezzo, đúng 70 năm sau Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 1956, và hành trình rước đuốc sẽ kết thúc vào ngày 5 hoặc 6-2-2026 khi đến Milan trước Lễ khai mạc tại sân San Siro.

HUY KHÔI