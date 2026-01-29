Nam Định sớm giành vé vào Bán kết Cúp C1 châu Á 2025-2026

Sự tỏa sáng của Xuân Son khi lập cú đúp đã giúp Nam Định giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón CLB Lion City với chiến thắng 3-0, qua đó đội bóng thành Nam đạt 12 điểm sau bốn trận và sớm giành vé vào Bán kết.

Cesar ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Thận trọng trước Lion City vốn “khát” thắng để giữ hy vọng đi tiếp, HLV Mauro đã tung đội hình xuất phát với lực lượng mạnh nhất. Ông tận dụng tối đa suất ngoại binh ở đội hình xuất phát với Lucas, Dijks, Mota, Percy Tau, Romulo và Cesar; cùng với đó là thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Văn Kiên, Tuấn Anh và Xuân Son.

Với lực lượng trội hơn và ưu thế đá sân nhà, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận, nhưng hàng thủ chặt chẽ của Lion City đã gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong việc tiếp cận sâu vào vòng 16m50. Đến phút 35, Nam Định kịp có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút đẹp mắt của Caio Cesar.

Bàn mở tỷ số giúp Nam Định lên tinh thần, họ thi đấu tưng bừng, sẵn sàng đua thể lực khi các cầu thủ Lion City đẩy cao đội hình tấn công hy vọng tìm bàn gỡ. Phút 62, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà từ pha dứt điểm cận thành của Xuân Son nhưng công đầu phải nói đến nỗ lực của Tuấn Anh trước đó.

Xuân Son luôn gây vất vả cho hàng thủ Lion City.

Đội chủ nhà lần lượt rút các trụ cột Văn Vĩ, Tuấn Anh ra nghỉ để giữ sức cho đấu trường V-League sẽ trở lại vào cuối tuần này. Đến phút cuối, hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã phối hợp trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Xuân Son dứt điểm cận thành ghi bàn nâng tỷ số 3-0. Đó cũng là bàn thắng thứ 5 của Xuân Son ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á mùa này.

Thắng trận này, Nam Định tiếp tục giữ ngôi đầu bảng B với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Thành tích của Nam Định là tương phản với các cầu thủ Công an Hà Nội ở cùng giải đấu. Đoàn quân của HLV Polking tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-2 trước Selangor FC tại bảng A và đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

QUỐC CƯỜNG