Năm điểm nhấn từ kỳ chuyển nhượng Premier League

Tác động từ Saudi Arabia

Các CLB hàng đầu của Anh một lần nữa phô trương sức mạnh tài chính của mình trước các đối thủ châu Âu. Tuy nhiên, mùa hè này là lần đầu họ mang cảm giác lo lắng bởi nguồn tiền khổng lồ từ Saudi Arabia, khi các CLB giàu có của Saudi Pro League đã quyến rũ rất nhiều ngôi sao từ Premier League nhờ mức lương không thể chối từ. Những tên tuổi lớn đã đến thi đấu ở quốc gia vùng Vịnh này có thể kể tên như Riyad Mahrez, Jordan Henderson, Aleksandar Mitrovic, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Allan Saint-Maximin, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Fabinho, N'Golo Kante…

Ngoài ra, chuẩn mực của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cũng bị ảnh hưởng qua việc 2 trong số những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh đã chọn thực hiện những bước chuyển lớn đến các giải đấu khác thay vì các lựa chọn ở quê hương. Real Madrid giành chiến thắng trong cuộc chiến giành chữ ký tiền vệ Jude Bellingham từ Borussia Dortmund, trong khi chân sút xuất sắc nhất Harry Kane quay lưng lại với Tottenham để gia nhập Bayern Munich.

Canh bạc tỷ bảng của Chelsea

Chelsea đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Anh lần thứ hai sau 7 tháng khi đánh bại Liverpool để giành chữ ký của tiền vệ Moises Caicedo với mức phí có thể lên tới 115 triệu bảng. Tuyển thủ Ecuador đã ký một hợp đồng 8 năm tại Stamford Bridge, chỉ là một trong số những hợp đồng dài hạn được các chủ sở hữu người Mỹ của The Blues đưa ra cho các ngôi sao tiềm năng.

Chỉ hơn một năm kể từ nhóm đầu tư do Todd Boehly và công ty Clearlake Capital đứng đầu tiếp quản Chelsea, họ đã chi hơn 1 tỷ bảng cho các cầu thủ mới. Phần lớn khoản đầu tư đó dành cho các cầu thủ chưa đạt đến những năm đỉnh cao - người lớn tuổi nhất trong số 11 tân binh của The Blues trong mùa hè này mới 25 tuổi. Nhưng việc đặt cược vào sự tốt đẹp về lâu dài vẫn chưa mang lại kết quả. Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 12 tại Premier League mùa trước - thành tích thấp nhất của họ kể từ năm 1994. Và 3 trận đấu đầu tiên của triều đại tân HLV Mauricio Pochettino, The Blues chỉ giành được một chiến thắng trước Luton Town vừa thăng hạng.

Arsenal đầu tư mạnh để cạnh tranh danh hiệu

Sau khi bất ngờ thách thức danh hiệu ở mùa giải vừa qua, Arsenal đã nhanh chóng chiêu mộ Declan Rice, Kai Havertz và Jurrien Timber với giá hơn 200 triệu bảng vào giữa tháng 7. Thật không may, mùa giải của hậu vệ người Hà Lan, Timber gần như đã kết thúc sau khi anh dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận ra mắt trên sân nhà. Trong khi cầu thủ tấn công Havertz vẫn chưa ghi bàn và có rất ít tác động sau khi chuyển đến từ Chelsea với giá 65 triệu bảng.

Nhưng, thứ mà HLV Mikel Arteta phải thích ứng chính là áp lực thành công đang đè nặng hơn, Arsenal được mong chờ giành chức vô địch Premier League sau 20 năm. Nhưng Man.City của Pep Guardiola vẫn đang lừng lững ở đó với sức mạnh của đội bóng 5 lần vô địch sau 6 mùa giải, và Pháo thủ còn phải đối mặt với sự trỗi dậy của Man.United hay đặc biệt là Liverpool và Chelsea - những đội mùa qua vì sa sút rất lớn nên không thể giành suất chơi tại châu Âu, đồng nghĩa sẽ tập trung toàn lực cho Premier League.

Liverpool và cuộc cải tổ hàng tiền vệ

Cuộc cải tổ hàng tiền vệ trở nên cấp thiết với Lữ đoàn đỏ sa khi họ không thể giành quyền tham dự Champions League lần đầu tiên sau 7 năm. James Milner, Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain ra đi tự do, nhưng điều không ngờ là họ mất đi 2 trụ cột Jordan Henderson và Fabinho tới Saudi Arabia. Ngoài ra, họ đã thua Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Jude Bellingham, cũng như bị Chelsea áp đảo trong cuộc rượt đuổi Caicedo và Romeo Lavia.

Nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn có “bộ tứ” mới để lựa chọn ở hàng tiền vệ. Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai đã có khởi đầu tươi sáng tại Anfield, trong khi đội trưởng tuyển Nhật Bản, Wataru Endo tỏ ra là một lựa chọn giàu kinh nghiệm. Việc có được Ryan Gravenberch vào ngày hạn chót đã hoàn thành công việc kinh doanh của Liverpool. HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Chúng tôi gần như phải tái tạo lại đội bóng. Hàng tiền vệ hiện đã và sẽ hoàn toàn mới”.

Brighton làm chủ thị trường

Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự cúp châu Âu, Brighton bất ngờ chứng kiến đợt “chảy máu” mới sau sự ra đi của các tiền vệ ngôi sao Caicedo, Alexis Mac Allister và thủ thành Robert Sanchez. Một lần nữa họ buộc phải tái thiết đội hình, tuy nhiên, tổng cộng 175 triệu bảng thu về từ bán cầu thủ đã giúp họ dễ dàng đạt được mục tiêu sớm hơn.

Brighton đã tái đầu tư số tiền đó vào 8 bản hợp đồng mới, nhưng thương vụ mượn tiền đạo Ansu Fati từ Barcelona vào ngày cuối cùng mới gây chú ý. Từng là ngôi sao đang lên của bóng đá Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh này đang rơi vào thời kỳ khó khăn vì chấn thương. Nhưng nếu có một CLB có khả năng giúp anh trở lại phong độ tốt nhất thì đó có thể là Brighton.