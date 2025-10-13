Nagelsmann: “Tôi không có ý thiếu tôn trọng Bắc Ailen”

HLV Julian Nagelsmann bị Bắc Ailen chỉ trích vì phát ngôn được cho thiếu tôn trọng.

Nagelsmann đã gây xôn xao dư luận sau chiến thắng 3-1 của tuyển Đức trước Bắc Ailen tại Cologne tháng trước - khi ông nói rằng đội bóng của Michael O'Neill chơi “rất nhiều bóng dài” với lối chơi “không mấy dễ nhìn”. Chủ đề này đã được khơi lại trước trận tái đấu tại Bảng A vòng loại World Cup 2026 vào thứ Hai tại Belfast, khi O'Neill đáp trả bằng cách chỉ ra số lần Đức tự mình đưa bóng dài tại Cologne, đồng thời nói thêm rằng ông không có nhiệm vụ phải lo lắng về những gì đối thủ nghĩ.

Khi được hỏi về quan điểm cho rằng những bình luận của ông là thiếu tôn trọng, Nagelsmann trả lời vào Chủ nhật: “Tôi không có ý thiếu tôn trọng. Tôi nói rằng trận đấu có thể không đẹp mắt, nhưng điều quan trọng hơn, điều then chốt mà tôi đề cập là họ chơi rất tốt. Họ chơi bóng dài với một ý tưởng rõ ràng. Họ có một tinh thần đặc biệt trong đội và tôi cũng nói rằng rất khó để đánh bại đội bóng này, vì họ không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong khi luôn tạo ra rất nhiều cơ hội cho bản thân - kể cả từ những tình huống cố định - bằng cách chơi bóng như thế này. Vì vậy, nếu ai cảm thấy điều đó là thiếu tôn trọng, tôi xin lỗi. Tôi không có ý thiếu tôn trọng, mà là với sự tôn trọng lớn dành cho đội bóng và lối chơi của họ”.

Nagelsmann ở buổi họp báo cũng cho biết ông rất ấn tượng với màn trình diễn của Bắc Ailen trong chiến thắng 2-0 trước Slovakia hôm thứ Sáu. “Họ đã tạo ra rất nhiều áp lực ở phần sân đối phương”, Nagelsmann nói thêm. “Bạn phải phòng ngự thật tốt khi có một cầu thủ kèm người, để tránh những quả tạt, những tình huống cố định. Bạn có khoảng trống để tìm kiếm những pha phản công, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng, vì vậy chúng tôi phải thể hiện thật tốt để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”.

Ở lượt trận gần nhất, tuyển Đức đánh bại Luxembourg 4-0 trong khi Slovakia, đội từng gây sốc khi thắng Đức trước đó, lại thua Bắc Ailen. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bắc Ailen, Đức và Slovakia sẽ bước vào trận đấu hôm thứ Hai với cùng 6 điểm, nhưng Đức dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Và thứ Ba, khi tuyển Đức có trận làm khách quan trọng tại Bắc Ailen, thì Slovakia có cơ hội sửa sai khi chào đón Luxembourg.

PHI SƠN