Mbappe và Kane tỏa sáng, Real Madrid và Bayern Munich giành chiến thắng đậm đà

Tiền đạo Kylian Mbappe lập hat-trick và chân sút sung mãn Harry Kane lập cú đúp, giúp 2 đội bóng hàng đầu châu Âu là Real Madrid và Bayern Munich giành chiến thắng đậm đà trước những ‘tân binh’ của giải đấu tại lượt trận thứ 2 vòng bảng phân hạng Champions League hôm thứ Ba.

Real Madrid đã xua tan mọi mệt mỏi sau chuyến hành quân dài bằng chiến thắng 5-0 trước Kairat Almaty ở Kazakhstan. Đội bóng 15 lần vô địch châu Âu đã di chuyển gần 4.000 dặm (6.500 km) để đến thi đấu tại thành phố Almaty, miền đông Kazakhstan trong trận sân nhà đầu tiên của Kairat tại giải đấu. Mbappe đã thực hiện thành công một quả phạt đền ở phút 25 sau khi thủ môn Sherkhan Kalmurza phạm lỗi với Franco Mastantuono, và có bàn thắng thứ 2 sau giờ nghỉ khi thủ môn Thibault Courtois phá bóng từ xa, qua đó loại bỏ hàng phòng ngự Kairat. Mbappe đã tâng bóng qua đầu Kalmurza.

Arda Guler đã kiến ​​tạo cho Mbappe ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 73, khi ngôi sao người Pháp hoàn tất cú hat-trick thứ 4 tại giải đấu - chỉ Robert Lewandowski (6), Cristiano Ronaldo và Lionel Messi (8) có nhiều hơn. Cầu thủ vào sân thay người Eduardo Camavinga ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu 10 phút sau đó, và cầu thủ vào sân thay người Brahim Diaz ấn định tỷ số trong thời gian bù giờ.

Bayern Munich cũng dễ dàng giành chiến thắng 5-1 trước Pafos ở Síp, khi Harry Kane tiếp tục phong độ chói sáng với cú đúp trong hiệp một. Đội trưởng đội tuyển Anh, người đã cán mốc 100 bàn thắng cho nhà vô địch nước Đức với cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Werder Bremen tại Bundesliga hôm thứ Sáu, đã nâng tổng số bàn thắng của mình cho CLB trong mùa giải lên con số 17, với 2 pha lập công xuất sắc tại Limassol.

Raphael Guerreiro ghi bàn thắng thứ 2 cho Bayern trong trận đấu, và Nicolas Jackson ghi thêm bàn thắng thứ 3 và là bàn thắng đầu tiên của anh cho CLB. Cầu thủ chạy cánh Mislav Orsic của Pafos đã ghi bàn thắng danh dự nhưng được cho là đẹp nhất trận đấu, một cú sút xa rút ngắn tỷ số còn 1-4 vào cuối hiệp 1. Nhưng Bayern, đội dễ dàng duy trì thành tích toàn thắng trong mùa giải này, dù đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng vẫn có bàn thắng ấn tượng của Michael Olise ở phút 68 để hoàn thành chiến thắng áp đảo.

Một màn trình diễn “5 sao” nữa thuộc về Atletico Madrid, với chiến thắng 5-1 trước đội khách Frankfurt. Atletico, đội cũng đã ghi 5 bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố Madrid vào cuối tuần qua, mở tỷ số từ sớm từ phút thứ 4 nhờ công Giacomo Raspadori. Robin Le Normand ghi bàn thứ 2, và Julian Alvarez vượt qua hậu vệ Robin Koch của Đức để kiến ​​tạo cho Antoine Griezmann trước giờ nghỉ. Tiền đạo kỳ cựu người Pháp đã ăn mừng bàn thắng thứ 200 của anh cho CLB bằng cách giơ cao chiếc áo số 200 có tên "Grizi" trước sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ.

Jonathan Burkardt gỡ lại một bàn ở phút 58, nhưng Giuliano Simeone - con trai của huấn HLV Diego Simeone - đã đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho Atletico từ quả phạt góc của Alvarez ở phút 70. Alvarez ghi bàn thắng thứ 5 bằng một quả phạt đền tinh quái. “Những gì Atletico làm được thực sự ấn tượng”, HLV Dino Toppmoller của Frankfurt thừa nhận.

Tottenham cần một bàn phản lưới nhà muộn để thoát thua trước nhà vô địch Na Uy, Bodø/Glimt. Trận ra mắt sân nhà tại Champions League đáng nhớ của Bodø/Glimt bắt đầu không tốt khi Kasper Hogh sút phạt đền vọt xà ngang ở phút 35, nhưng Jens Petter Hauge đã có một cú sút xoáy tuyệt đẹp vào góc xa khung thành, khiến các cổ động viên nhà phát cuồng ở phút 53. Hauge lại ghi thêm một bàn thắng tuyệt vời nữa ở phút 66.

Tuy nhiên, Micky van de Ven ghi bàn thắng đầu tiên cho Tottenham chỉ 2 phút sau đó. Bàn thắng này đã thúc đẩy đội khách dâng cao tấn công và cuối cùng đã được đền đáp khi cú sút của Archie Gray bị cản phá trước khi bóng bật ra khỏi chân Jostein Gundersen đang chạy về, biến thành bàn phả lưới nhà ở phút 89, gỡ hoà 2-2.

Liverpool thua Galatasaray 0-1 sau khi chứng kiến quyết định phạt đền ở phút 88 bị hủy bỏ sau khi xem lại VAR. Các cầu thủ chủ nhà đã rất tức giận khi Wilfried Singo bị thổi phạt vì phạm lỗi với Ibrahima Konate, nhưng pha quay chậm cho thấy hậu vệ người Bờ Biển Ngà đã chạm bóng trước chân Konate. Từ đó, quả phạt đền sớm của Victor Osimhen ở phút 16 là đủ để Galatasaray giành chiến thắng.

HLV Jose Mourinho đã gửi một nụ hôn gió tới các cổ động viên Chelsea khi trở lại Stamford Bridge cùng đội Benfica. Chỉ có một cầu thủ Benfica ghi bàn, nhưng pha phản lưới nhà của Richard Rios đã quyết định kết quả, giúp Chelsea thắng 1-0.

Marseille đã đánh bại Ajax với tỷ số 4-0. Lautaro Martinez đã lập cú đúp giúp Inter Milan giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Slavia Prague. Atalanta lội ngược dòng đánh bại Club Brugge với tỷ số 2-1.

VIỆT TÙNG