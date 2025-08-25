Mbappe lập cú đúp, Real Madrid thắng 3-0 tại Oviedo

HLV Xabi Alonso đã cho Vinicius Junior ngồi dự bị trong trận đấu với Oviedo hôm Chủ nhật, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn đóng vai trò quyết định sau khi vào sân trong hiệp hai, kiến ​​tạo cho Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp và tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.

Kylian Mbappe ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Oviedo.

Vinicius được thay thế bởi đồng đội ở đội tuyển Brazil, Rodrygo - người đá chính lần đầu tiên kể từ trận mở màn của Real Madrid tại Club World Cup - và anh đã có một vài lần suýt ghi bàn trong hiệp một khi đội khách chiếm ưu thế. Nhưng một tiền đạo ngôi sao khác đã phá vỡ thế bế tắc tám phút trước khi hiệp một kết thúc. Mbappe khống chế tuyệt đẹp từ đường chuyền của Arda Guler trước khi xoay người và tung cú sút chìm ghi bàn.

Real Madrid đã có 17 cú sút trong hiệp một so với chỉ một cú sút của đội chủ nhà vừa mới lên hạng Oviedo, và một bàn thắng nữa luôn có vẻ khả thi. Bảy phút trước khi hết giờ, Vinicius - người vào sân thay Rodrygo ở phút 63 - cướp bóng ở khu vực giữa sân trước khi chuyền bóng cho Mbappe dứt điểm chìm ghi bàn thắng thứ hai. Phút 90+3, Vinicius ấn định tỷ số 3-0 sau một pha phản công nhanh.

Vinicius Junior vào sân và đóng vai trò quyết định khi kiến tạo cho Mbappe và ghi một bàn.

Với cú bàn thắng hôm nay, Mbappe - người giành ngôi vua phá lưới ngay trong mùa giải đầu tiên tại La Liga với 31 pha lập công - tiếp tục dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 3 bàn thắng sau 2 trận đầu tiên. Real Madrid là một trong ba CLB cho đến nay đạt thành tích toàn thắng sau hai trận, nhưng xếp thứ ba ngay phía sau nhà vô địch Barcelona. Vị trí dẫn đầu thuộc về Villarreal, đội đã đánh bại Girona 5-0 để tạo ưu thế vượt trội về hiệu số.

Tiền vệ người Canada, Tajon Buchanan là người hùng của Villarreal khi anh lập hat-trick, qua đó chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với Mbappe. Rafa Marin cùng cựu tiền đạo Arsenal, Nicolas Pepe mỗi người một bàn. Kết quả này đã đặt dấu ấn cho Villarreal của Marcelino Garcia Toral, nhưng ông đã nhanh chóng dập tắt mọi sự phấn khích: “Chỉ mới hai trận đấu và lịch thi đấu may mắn đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chơi cả hai trận trên sân nhà”, ông nói. “Đây là một quá trình. Tôi tự hào và biết ơn các cầu thủ, đó thực sự là một niềm vui. Nhưng điều này chỉ là phù du. Chúng tôi sẽ cùng gia đình nhâm nhi ly rượu vang và tiếp tục nỗ lực”.

Villarreal lập hat-trick giúp Villarreal đánh bại Girona 5-0 và vươn lên đầu bảng.

Girona, đội hoàn toàn bị áp đảo và thua trước 0-4 ngay trong hiệp một, vẫn chưa có điểm nào sau hai trận đầu tiên và hiệu số bàn thắng bại đã là… âm bảy. Đội bóng là hiện tượng cách đây hai mùa giải hiện đang xếp chót bảng, cùng với các tân binh Real Oviedo và Levante là những đội toàn thua.

Tân HLV Alessio Lisci của Osasuna đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà khi Ante Budimir một lần nữa chứng tỏ vai trò then chốt của mình cho đội bóng xứ Basque trong chiến thắng 1-0 trước Valencia. Pha đánh đầu tuyệt vời của Budimir ở phút thứ chín đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội. Valencia, đội chứng kiến đội trưởng Jose Gaya bị đuổi khỏi sân giữa hiệp một, vẫn đang tìm kiếm một chiến thắng sau trận hòa mở màn.

Một tuần sau bàn thắng muộn giúp Espanyol giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, Pere Milla lại ghi bàn bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách trước Sociedad. Javi Puado nhân đôi cách biệt vài giây trước khi hiệp một kết thúc bằng pha lập công từ chấm phạt đền. Nhưng Ander Barrenetxea đã rút ngắn cách biệt ở phút 60, và tám phút sau, Orri Steinn Oskarsson đã ghi bàn từ một góc hẹp, giúp Sociedad có trận hòa thứ hai. Espanyol vẫn bất bại với bốn điểm sau hai trận đầu tiên.

THANH TUẤN