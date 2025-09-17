Mbappe ghi 2 bàn, Real Madrid đạt cột mốc 200 trận thắng

Kylian Mbappe thực hiện thành công hai quả phạt đền, giúp Real Madrid ngược dòng đánh bại Marseille với tỷ số 2-1. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc đội bóng 15 lần vô địch trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu - kể từ khi đổi tên Champions League vào đầu những năm 1990 - đạt được 200 trận thắng.

Kết quả này cũng mang về cho cựu cầu thủ Real Madrid, Xabi Alonso chiến thắng ngay trong trận ra mắt Champions League với tư cách là HLV trưởng của CLB. Tuy nhiên, đó là một hành trình khó khăn với rất nhiều nỗ lực đối với đội chủ nhà. Bất lợi đầu tiên chứng kiến trận ra mắt Champions League của Trent Alexander-Arnold cho Real Madrid chỉ kéo dài năm phút. Hậu vệ người Anh đã được Dani Carvajal thay thế vì chấn thương cơ.

Tiếp theo, Timothy Weah đã đưa đội khách Marseille vượt lên dẫn trước ở phút 22 tại Santiago Bernabeu. Mbappe đã gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở các phút 29, sau pha phạm lỗi với Rodrygo. Trong lúc chủ nhà tiếp tục săn tìm bàn thắng, bất lợi khác lại đến khi Carvajal bị đuổi khỏi sân vì một pha húc đầu vào thủ môn Geronimo Rulli ở phút 72. Nhưng may mắn với chủ nhà khi một hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm, từ đây Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 ở phút 81.

Mbappe hiện đã có 50 bàn thắng sau 64 trận đấu cho Real Madrid. “Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi không nghĩ về việc trở thành một trong những thủ lĩnh của đội, tôi nghĩ chỉ về bản thân mình, Kylian, tôi nghĩ về đội bóng”, Mbappe nói với Movistar. “Xabi muốn chúng tôi giành lại bóng nhanh hơn. Chúng tôi phải hiểu mình phải làm gì, và sau đó chúng tôi quyết tâm làm điều đó, bởi vì chúng tôi muốn chiến thắng. Tôi làm theo những gì HLV yêu cầu. Ông ấy muốn một khối phòng ngự cao, giành bóng ở vị trí cao, và sau đó chúng tôi có thể tạo ra cơ hội. Chúng tôi sẽ quen dần với điều đó và nó sẽ giúp đội bóng giành các danh hiệu... Tôi muốn giúp đội bóng, dù là ghi bàn, pressing hay kiến ​​tạo”.

Ngôi sao người Pháp đã ghi sáu bàn mùa này - bốn bàn ở La Liga và giờ là hai bàn ở Champions League. “Cậu ấy có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc”, HLV Alonso nói. “Đội bóng đã tìm thấy tinh thần Champions League tại Bernabeu... Việc Carvajal bị đuổi khỏi sân là điều có thể tránh khỏi, thật đáng tiếc, chúng ta sẽ phải bàn về điều đó”.

HLV Alonso đã gây bất ngờ khi để ngôi sao Vinicius Junior phải ngồi dự bị lần thứ hai trong mùa giải này. Thay vào đó, ông chọn Rodrygo và đặc biệt Franco Mastantuono làm hai cầu thủ chạy cánh xuất phát trong trận đấu với Marseille. Từ đây Mastantuono - người gia nhập từ CLB Argentina, River Plate với hợp đồng trị giá 45 triệu EUR - cũng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Real Madrid tại Champions League. Theo UEFA, ở tuổi 18 và 33 ngày, Mastantuono đã phá kỷ lục của tiền đạo người Brazil, Endrick lập năm ngoái khi anh 18 tuổi và 73 ngày trong trận đấu với Lille.

Mastantuono nhanh chóng trở thành cái tên được yêu thích nhờ những pha xử lý bóng khéo léo của mình. Anh đã khuấy động đám đông Bernabeu với một vài nỗ lực vào thứ Ba. Tiền đạo trẻ đã sút bóng trúng cột dọc sau một pha chạy chỗ gọn gàng ngay đầu trận đấu. Anh ấy suýt ghi bàn trong thời gian bù giờ hiệp một, nhưng cú sút chân trái của anh ấy từ trong vòng cấm đã bị cản phá. Anh được Brahim Diaz thay ra ở phút 63, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ người hâm mộ Madrid.

“Chúng tôi cần Vini, Rodrygo, Franco, Brahim Diaz”, Alonso lý giải. “Nếu có những cuộc trò chuyện riêng tư, họ sẽ ở lại Valdebebas hoặc trong phòng thay đồ. Sẽ có những khoảnh khắc dành cho tất cả mọi người. Không ai nên cảm thấy bị xúc phạm nếu họ không được thi đấu, lịch thi đấu rất dày đặc”.

Thủ môn Thibaut Courtois cho biết lối chơi tập thể của đội bóng đã thay đổi dưới thời Alonso, so với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. “Vấn đề là khi bạn không phòng ngự với mười một cầu thủ, với toàn đội”, Courtois nói với Movistar. “Giờ đây, HLV thực sự chú trọng đến các cầu thủ chạy cánh, Kylian, và các tiền vệ tấn công như Arda chẳng hạn. Họ phải nhanh chóng lùi về phía sau bóng, và điều đó thay đổi rất nhiều, đó là sự khác biệt. Chúng tôi phải tiếp tục làm điều đó”.

Trận đấu tiếp theo của Real Madrid tại Champions League sẽ là chuyến làm khách trên sân Kairat Almaty vào ngày 30-9, trước khi họ tiếp đón Juventus vào ngày 22-10.

THANH TUẤN