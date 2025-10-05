Mason Mount ghi tuyệt phẩm, Man United hạ gục Sunderland

Man Utd đã làm giảm bớt áp lực lên HLV Amorim khi thắng trận thứ 3 liên tiếp ở Old Trafford. Mason Mouth và Benjamin Sesko đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1 để giúp Quỷ đỏ thư thái kết thúc trận đấu với 3 điểm trong tay.

Mason Mount ghi bàn thắng đẹp, mở tỷ số cho Man United

Amorim đã thừa nhận vào đêm trước chuyến làm khách của Sunderland tới Old Trafford rằng ông cần kết quả nhanh chóng để tránh trở thành HLV mới nhất của Man United bị sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trước đó, nhưng đã có một chiến thắng thuyết phục hiếm hoi để giúp ông có thêm thời gian nghỉ ngơi trước loạt trận quốc tế.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Old Trafford đã im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vào một giáo đường Do Thái ở Manchester tuần này. Những quyết định táo bạo của Amorim trong việc lựa chọn đội hình đã được đền đáp khi thủ môn Senne Lammens giữ sạch lưới ngay trong trận ra mắt, trong khi Mason Mount đã chứng minh được vị trí của mình trước Matheus Cunha bằng bàn thắng mở tỷ số.

Mount đã xoa dịu sự căng thẳng của người hâm mộ đội nhà bằng một pha dứt điểm đẹp mắt từ đường chuyền của Bryan Mbeumo ở phút thứ 8. Khi Bryan Mbeumo phát triển bóng ở biên phải, anh không tạt vào điểm nóng cho Sesko mà chuyền ngang cho Mount ở mép khu cấm. Ngôi sao người Anh kiểm soát bóng bằng chân trái và tung cú sút chân phải từ 12 thước vào góc gần khiến thủ môn Sunderland bó tay.

Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ bằng một pha dứt điểm hiểm hóc sau quả ném biên dài, bàn thắng đầu tiên của anh tại Old Trafford kể từ khi chuyển đến từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng.

Suýt chút nữa đã có một bước ngoặt vào cuối hiệp một khi Sunderland ban đầu được hưởng một quả phạt đền, nhưng VAR đã can thiệp do cú đá csao chân của Sesko không chạm Trai Hume. Sunderland bắt đầu cuối tuần ở vị trí thứ năm sau khởi đầu như mơ khi trở lại Premier League, nhưng Mèo Đen đã phải đối mặt với thực tế để chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của họ.

Sau trận đấu, tiền đạo Man Utd, Benjamin Sesko bộc bạch: "Chiến thắng chắc chắn rất quan trọng đối với chúng tôi, vì các cầu thủ, vì bầu không khí chung. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, cố gắng cống hiến hết mình trong mọi tình huống. Rõ ràng, luôn có rất nhiều áp lực, đặc biệt là ở một CLB như thế này, nhưng chúng tôi luôn cố gắng đón nhận nó theo hướng tích cực. Chúng tôi đã làm được, và một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi có thể chơi tốt, rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.

Về bàn thắng ấn định kết quả 2-0, Sesko nói: "Thật tuyệt vời, bầu không khí sau bàn thắng là điều tôi luôn mơ ước. Hy vọng sẽ có thêm nhiều bàn thắng như thế nữa. Điều này thực sự quan trọng đối với tôi, và đối với toàn đội, thậm chí còn quan trọng hơn".

Kudus nhấn chìm Elland Road

Tottenham đã thể hiện sự quyết tâm phòng ngự mới mẻ dưới thời Thomas Frank để chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài cả năm của Leeds tại Elland Road với chiến thắng 2-1. Bàn thắng đầu tiên của Mohammed Kudus cho Spurs đã mang về trọn vẹn ba điểm sau khi Noah Okafor gỡ hòa bàn mở tỷ số của Mathys Tel cho đội khách. "Cảm giác vượt qua vạch đích, giành được ba điểm thật tuyệt vời", Frank chia sẻ sau khi đội bóng của anh vươn lên vị trí thứ ba.

