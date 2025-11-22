Man.United muốn trì hoãn thời điểm các ngôi sao châu Phi hội quân AFCON 2025

Bryan Mbeumo và Amad Diallo là động lực trong sự hồi sinh của Man.United. Ảnh: BBC

Man.United sẽ mất bộ 3 này trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, từ ngày 21-12 đến ngày 18-1 tại Morocco. HLV Amorim dự kiến ​​Mbeumo, Mazraoui và Amad sẽ được triệu tập 2 tuần trước khi giải đấu khởi tranh, nhưng ông hy vọng các thỏa thuận có thể được thống nhất với các Liên đoàn bóng đá tương ứng của họ. Lý tưởng nhất, Quỷ đỏ muốn có đội hình mạnh nhất có thể cho chuyến làm khách trước Wolves vào ngày 8-12, và chuyến làm khách trước Bournemouth tại Old Trafford vào ngày 15-12.

“Chúng tôi có quy định về thời điểm phải cho các cầu thủ ra đi”, Amorim nói. “Chúng tôi đang cố gắng để các cầu thủ nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng hãy chờ xem. Tôi nghĩ giải đấu sẽ bắt đầu sau 2 tuần nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với các Liên đoàn. Chúng tôi đã biết về AFCON nên đây là cơ hội cho các cầu thủ khác. Tuy nhiên, điều này không lý tưởng, vì họ rất quan trọng trong đội hình của chúng tôi”.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn do chấn thương của Benjamin Sesko, khiến tiền đạo này chắc chắn sẽ không thể tham dự chuyến làm khách của Everton tới Old Trafford vào thứ Hai. Tiền đạo này, người đã gia nhập từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng vào tháng 8, đã bị chấn thương trong trận hòa 2-2 với Tottenham vào ngày 8-11, và đã bỏ lỡ các trận đấu vòng loại World Cup của Slovenia.

Ban đầu, Amorim “lo lắng nhiều hơn” về vấn đề này vì nó liên quan đến đầu gối, nhưng vị HLV của Man.United tin tưởng cầu thủ 22 tuổi này đã tránh được việc phải nghỉ thi đấu dài hạn. “Cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần, tôi không biết bao lâu, nhưng không quá nghiêm trọng”, Amorim chia sẻ trong buổi họp báo. “Chúng tôi phải cẩn thận với cậu ấy, cậu ấy đang trong quá trình hồi phục và cảm thấy tốt hơn. Vì vậy, tôi hy vọng Ben có thể trở lại trong vài tuần tới”.

HLV Ruben Amorim sắp đánh dấu tròn 1 năm ngày điều hành trận đầu tiên cùng Man.United.

Trung vệ Harry Maguire cũng sẽ vắng mặt trong trận gặp Everton. Trong khi tiền vệ Kobbie Mainoo đã không tập luyện cùng đội vào thứ Sáu, nhưng dự kiến ​​sẽ tham gia vào thứ Bảy. Trung vệ Lisandro Martinez cũng đang tiến gần hơn đến sự trở lại, sau khi đã tham gia tập luyện cùng đội tuyển Argentina trong kỳ nghỉ.

Man.United đang đứng thứ 7 tại Premier League sau chuỗi 5 trận bất bại, mặc dù họ đã hòa 2 trận gần nhất trước Nottingham Forest và Tottenham. Trận đấu tại Everton, khi Man.United đối đầu ông thầy cũ David Moyes, cũng sẽ đánh dấu tròn 1 năm ngày Amorim điều hành trận đấu đầu tiên cùng Quỷ đỏ - gặp Ipswich vào ngày 24-11 năm ngoái. Khi được hỏi về cảm giác ở dịp đặc biệt này, vị HLV người Bồ Đào Nha nói: “Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong một số vấn đề. Nhưng đó là cảm giác rằng, vâng, đây là giải đấu hay nhất thế giới. Có lẽ đây là CLB hay nhất thế giới. Nhưng đồng thời, đây cũng là một nhiệm vụ lớn và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực”.

Amorim cho biết Man.United đang cho thấy sự tiến bộ sau mùa giải 2024-2025 khó khăn, khi họ kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League. “Chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều năm ngoái, vì vậy chúng tôi phải tính đến điều đó và chơi mỗi trận đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng hoặc trận đấu đầu tiên”, ông nói. “Nhưng tất nhiên, nếu bạn hỏi tôi, tôi kỳ vọng một đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn, áp đảo hơn, chơi bóng tốt hơn và, quan trọng nhất, cạnh tranh hơn trên mọi phương diện”.

VIỆT TÙNG