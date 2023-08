Lượt đi play-off: Căng thẳng đến phút cuối

Bàn thắng thông minh của Mauro Icardi và một pha kiến tạo trong bàn ấn định chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Molde đã mở toang cơ hội để Galatasaray trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên sau 4 năm. Khoảnh khắc nổi bật của Icardi là cú vô lê khéo léo ghi bàn ở phút 29, giúp đội khách dẫn trước 2-1. Cũng như khi tiền đạo người Argentina đột phá và chuyền ngang cho tiền vệ người Na Uy, Fredrik Midtsjo ghi bàn vào lưới trống ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ thứ 3.

Chủ nhà Molde đã dẫn trước ở phút thứ 5, và san bằng tỷ số vào đầu hiệp hai, nhưng cuối cùng bị đánh bại bởi những khoảnh khắc của Icardi. Với thất bại này, cơ hội lật ngược tình thế của Molde ở trận lượt về tại Istanbul vào thứ Ba tuần sau thật sự rất thấp. Nguy cơ bóng đá Na Uy không có đại diện nào góp mặt ở vòng bảng Champions League sau 16 năm là khá rõ ràng.

Trong khi đó, Braga dù chiến thắng 2-1 trên sân nhà nhưng họ có lý do để thất vọng vì cho phép Panathinaikos ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ thứ 5. Bàn thắng của tiền vệ Daniel Mancini đã mang lại hy vọng cho Panathinaikos, khi đại diện nổi tiếng của Hy Lạp đang nỗ lực tìm đường trở lại vòng bảng sau 13 năm. Trước đó, chủ nhà Braga đã chơi tốt và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 51 do công của Abel Ruiz, và gia tăng cách biệt ở phút thứ 73 do công của cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha, Alvaro Djalo.

Maccabi Haifa đã bị Young Boys cầm hòa 0-0 trong một trận đấu có ít cơ hội, trong đó chứng kiến đội khách là nhà vô địch Thụy Sĩ không có cú sút trúng đích nào.

Ở các kết quả trước đó vào thứ Ba. Rangers và PSV hòa nhau 2-2 ở Glasgow. Chủ nhà Royal Antwerp dù chỉ còn chơi với 10 người từ phút 51 nhưng vẫn kiên cường bảo vệ thành quả thắng 1-0 trước đội khách AEK Athens. Trong khi đó, dù phải làm khách, Copenhagen may mắn thắng Rakow Czsstochowa 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Bogdan Racovitan.

Đội thắng chung cuộc ở lượt về play-off vào ngày 29 và 30-8 sẽ tiến tới lễ bốc thăm vòng bảng gồm 32 đội, sẽ diễn ra vào ngày 31-8 tại Monaco.