Luis Enrique: "Lợi thế sân nhà sẽ giúp PSG ngăn chặn chuỗi trận toàn thắng của Bayern"

Desire Doue (trái, PSG) trong trận thắng Bayern 2-0 ở tứ kết Club World Cup hồi tháng 7

Đội bóng của Vincent Kompany đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 15 với chiến thắng 3-0 trước Bayer Leverkusen vào thứ Bảy, chuỗi trận toàn thắng dài nhất từ ​​trước đến nay của một đội bóng trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong đó, Bayern cùng PSG hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League mùa này, với cả hai đều giành được 9 điểm sau ba trận mở màn.

Tuy nhiên, PSG không ghi được bàn thắng nào trong bốn lần gặp Bayern gần nhất tại Champions League - đây cũng là chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của họ trước một đối thủ tại cúp châu Âu. Trong bốn trận đấu đó, PSG đã tung ra tổng cộng 40 cú sút và 14 lần sút trúng đích mà không làm rung mành lưới Hùm xám. HLV Luis Enrique khẳng định trận đấu này sẽ không quyết định đội bóng nào mạnh nhất châu Âu, nhưng ông tự tin vào khả năng của PSG trên sân nhà.

Luis Enrique nói: "Để biết đội bóng nào mạnh nhất châu Âu, chúng ta phải đợi đến cuối mùa giải. Chúng ta phải chờ xem đội nào giành được bao nhiêu danh hiệu. Hiện tại, Bayern rất mạnh - họ luôn như vậy. Chúng tôi biết trận đấu sẽ khó khăn như thế nào, nhưng PSG đã sẵn sàng. Đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những tình huống tương tự với những nguyên tắc chơi tương tự. Chiến thắng 15 trận liên tiếp là điều đáng kinh ngạc, nhưng tại Parc des Princes, với sự cổ vũ của người hâm mộ và bầu không khí này, chúng tôi có đủ tự tin để vượt qua áp lực”.

Cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng Ousmane Dembele đã có 4 lần ra sân và chỉ một lần đá chính kể từ khi trở lại sau chấn thương đùi. Luis Enrique tiết lộ ngôi sao người Pháp đã đủ thể lực để đối đầu, nhưng chưa chắc chắn sẽ thi đấu trong bao lâu.

"Ousmane đã đủ thể lực. Cậu ấy đã hoàn thành tất cả các buổi tập trong vài tuần qua, đã tham gia hai trận đấu gần nhất và đã cải thiện thể lực. Tất nhiên, cậu ấy sẽ thi đấu (vào thứ Ba), tôi không biết bao nhiêu phút, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng cho giải đấu. Chúng tôi sẽ quyết định thời gian thi đấu".

HOÀNG HÀ