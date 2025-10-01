Luis Enrique không nao núng dù PSG khủng hoảng chấn thương

HLV của Paris Saint-Germain, Luis Enrique từ chối phàn nàn về tình hình chấn thương ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến đội bóng của ông trước màn đại chiến với Barcelona tại Champions League vào thứ Tư.

HLV Luis Enrique từ chối phàn nàn về tình hình chấn thương ngày càng gia tăng của Paris Saint-Germain.

Chấn thương của PSG bất ngờ gia tăng mạnh, đương kim vô địch châu Âu sẽ vắng mặt ngôi sao chạy cánh ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia, tân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele và tiền đạo trẻ tài ba Desire Doue. Tất cả đều vắng mặt vì chấn thương, cùng với trung vệ đội trưởng Marquinhos, trong khi PSG cũng đang chờ tin tốt về thể lực của các tiền vệ chủ chốt như Vitinha và Joao Neves.

“Hoặc là giành kết quả tốt, hoặc là tìm lý do. Bất cứ ai ra sân vào ngày mai đều là một phần thực sự của đội bóng”, Enrique phát biểu hôm thứ Ba. “Chúng tôi may mắn có những cầu thủ rất giỏi ở mọi vị trí và có đủ tài chính để chiêu mộ những cầu thủ rất giỏi. Vì vậy, nếu có một HLV nào không thể phàn nàn, thì đó chính là tôi”.

Enrique vẫn chưa chắc chắn liệu ông có thể chọn Vitinha, người đã phải rời sân trong hiệp một trận đấu với Auxerre hôm thứ Bảy, hay Neves, người đã vắng mặt trong hai trận đấu gần nhất tại Ligue 1 vì chấn thương đùi. “Chúng tôi sẽ xem các cầu thủ cảm thấy thế nào khi họ thức dậy vào ngày mai. Đây không phải là trận đấu quyết định, vì vậy chúng tôi rất bình tĩnh”, Enrique nói. “Quyết định sẽ đến từ các cầu thủ nhiều hơn là từ tôi”.

Lamine Yamal đối đầu Nuno Mendes tiếp tục là điểm nhấn khi Barcelona gặp lại PSG.

PSG bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử bằng chiến thắng 4-0 trước Atalanta vào 2 tuần trước. Nhưng Barcelona với những đường chuyền đầy cảm hứng của tiền vệ Pedri, những pha chạy chỗ đầy mê hoặc của cầu thủ chạy cánh Lamine Yamal, và khả năng dứt điểm chết người của cựu binh Robert Lewandowski - người đứng thứ 3 mọi thời đại với 105 bàn thắng tại Champions League - dường như là một thử thách khó khăn hơn nhiều. Đội bóng của HLV Hansi Flick từng lọt vào bán kết Champions League mùa trước.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Pedri giống như Harry Potter, tôi hy vọng cậu ấy sẽ không mang theo cây đũa thần vào ngày mai. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cậu ấy ít can thiệp nhất có thể”, Enrique, người vô địch Champions League với tư cách là HLV trưởng Barca năm 2015 và từng chơi cho CLB với tư cách là một tiền vệ xuất sắc, cho biết. “Hai đội có cùng triết lý và lối chơi. Điều quan trọng là đội nào giữ được bóng”.

Việc mất bóng sẽ khiến PSG phải đối mặt với những pha phản công của Yamal, người về nhì sau Dembele trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng, và từng gây ra sự hỗn loạn với những pha chạy chỗ bên cánh phải của mình tại giải đấu này mùa trước. Tuy nhiên, hậu vệ phải Achraf Hakimi của PSG cho biết Yamal “sẽ phải đối đầu với hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới” là Nuno Mendes. “Nuno có khả năng ngăn chặn Lamine”, Hakimi nói. “Điều quan trọng là không để Yamal đối đầu trực diện, vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ Mendes”.

THANH TUẤN