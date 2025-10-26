Liverpool thua tại Brentford, cân bằng chuỗi trận tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Nhà đương kim vô địch Liverpool đã san bằng chuỗi trận tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi họ để thua 2-3 tại Brentford vào thứ Bảy, qua đó nối dài chuỗi trận thua liên tiếp lên con số 4 tại giải đấu này.

Brentford thắng 3-2 buộc Liverpool nhận chuỗi trận tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của Arne Slot tưởng chừng đã chấm dứt chuỗi trận thảm họa bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League hôm thứ Tư, nhưng nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã bị dẫn trước chỉ sau 5 phút thi đấu tại Tây London. Sau bàn thắng sớm của Dango Ouattara, Kevin Schade đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 45. Milos Kerkez đã ghi bàn đầu tiên cho Liverpool ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, nhưng điều này đã không thể tạo nên bước ngoặt nào.

Phút 60, Brentford một lần nữa nới rộng khoảng cách dẫn trước nhờ quả phạt đền của Igor Thiago, sau khi tham khảo VAR. Mohamed Salah, người được trở lại đội hình xuất phát sau khi bị cho ngồi dự bị hồi giữa tuần, đã ghi bàn ở phút 89 - bàn thắng đầu tiên của Giầy vàng tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày khai mạc - mang lại hy vọng cho Liverpool vào cuối trận. Tuy nhiên, Brentford vẫn giữ vững phong độ để giành chiến thắng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh trước gã khổng lồ vùng Merseyside.

Liverpool chỉ là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thứ 4 từng thua 4 trận liên tiếp, cùng với chính họ mùa giải 2020-2021, Man.City mùa giải 2024-2025 và Leicester City mùa giải 2016-2017 (với 5 trận thua liên tiếp). Liverpool hiện đã tụt xuống vị trí thứ 7, lần lượt bị Bournemouth, Man.United và Sunderland vượt qua, và có thể thấy mình kém đội đầu bảng Arsenal đến 7 điểm sau Chủ nhật.

Liverpool chỉ là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thứ 4 từng thua 4 trận liên tiếp.

HLV Arne Slot nổi giận khi Liverpool san bằng kỷ lục không mong muốn này - 4 trận thua trong mùa giải này đã bằng cả mùa giải trước. “Tôi nghĩ đây là trận thua tệ nhất trong thời gian tôi ở đây”, Slot nói khi được hỏi liệu kết quả này có phải là một trong những trận thua đáng thất vọng nhất của ông trên cương vị HLV trưởng Liverpool hay không. “Sau 30 phút, tôi nghĩ Brentford đã giành lại thế trận với những quả ném biên dài, những tình huống cố định và những khoảnh khắc khác mà họ thực sự chơi rất tốt”.

“Bạn không thể so sánh tất cả, điều đáng lo ngại nhất là bạn thua 4 lần liên tiếp”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm với TNT Sports. “Kết quả luôn là yếu tố quyết định. Sau đó, bạn có thể đánh giá màn trình diễn, mà hôm nay, theo tôi, là trận thua tệ nhất trong cả 4 trận thua của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã không làm tốt những điều cơ bản, đặc biệt là trong hiệp một và một phần của hiệp 2. Tôi nghĩ họ thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi hơn chúng tôi, họ giành được nhiều bóng 2 hơn chúng tôi”.

Mặc dù thất vọng với màn trình diễn của đội bóng, Slot cũng không hài lòng với 2 quyết định quan trọng của trọng tài. Bàn thắng thứ 2 của Brentford đến chỉ vài phút sau khi Cody Gakpo có lý do chính đáng để yêu cầu một quả phạt đền sau pha vào bóng của Nathan Collins. Sau đó, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi trong hiệp 2 khi VAR xác định Virgil van Dijk đã phạm lỗi với Ouattara trong vòng cấm.

“Ngay trước khi họ nâng tỷ số lên 2-0, có một khoảnh khắc Cody rê bóng trong vòng cấm và họ không thổi phạt”, Slot nói. “Tôi nghĩ nếu bạn chiếu cả 2 tình huống - quả phạt đền mà chúng tôi phải chịu và khoảnh khắc đó - và bạn chiếu điều này cho mọi trọng tài trên thế giới, họ sẽ nói với bạn có thể là cả 2 hoặc không có gì cả. Nhưng nếu tôi phải cho một trong 2 quả, tôi chắc chắn sẽ cho Cody một quả. Đúng là xui xẻo cho chúng tôi… Nhưng vận rủi có thể xảy ra nếu bạn chơi một trận bóng đá như chúng tôi đã làm hôm nay”.

VIỆT TÙNG