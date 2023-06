Lễ xuất quân cho đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 diễn ra ngày 2-7

Ngày 26-6, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước sau thời gian tập huấn tại Đức và Ba Lan. Trong thời gian tập huấn vừa qua, đội thi đấu 4 trận giao hữu thông qua sự bố trí của LĐBĐ Đức và Ba Lan, đó đều là những trận đấu bổ ích trước thềm World Cup nữ 2023.

Sau khi về nước, đội tiếp tục tập luyện tại Hà Nội và HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2023. Đến nay ở bảng E, đội tuyển Mỹ đã sớm chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ đưa sang New Zeland vào tháng 7 tới đây.

Trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup, Đại sứ quán Australia và New Zealand tại Việt Nam sẽ tổ chức một buổi tiệc xuất quân cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Buổi tiệc dự kiến diễn ra vào tối 2-7 nhằm động viên, khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm giải đấu lớn. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Theo VFF, các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại sân có mái che thuộc TP.Dunedin (New Zealand). HLV Mai Đức Chung đã có chuyến khảo sát tại Dunedin trước đó vào tháng 10-2022. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp các đội tuyển Mỹ (22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8).