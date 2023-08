Ký hợp đồng tài trợ kỷ lục, nhà Glazer “quay xe” không bán Man.United

Nhà Glazer đã rao bán Man.United cách đây 9 tháng, và mặc dù các đối tác quan trọng Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã đưa ra giá thầu, thì cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về một sự tiếp quản sẽ sớm thành hiện thực. Nhà Glazer vẫn chưa muốn “nhả” món mồi béo bở này bất chấp bao quanh họ là những cuộc biểu tình phản đối của người hâm mộ - những người đã hy vọng về sự thay đổi quyền sở hữu sau một thập niên không có chức vô địch Premier League, và 15 năm không có chức vô địch Champions League.

Nhà Glazer sau khi rao bán CLB cách đây 9 tháng, đã chỉ định ngân hàng thương mại The Raine Group xử lý quá trình này. Tuy nhiên, không có nhà thầu ưu tiên đã được đặt tên cho đến nay. Theo các báo cáo, cả Ratcliffe (ông chủ của INEOS), và Sheikh Jassim (một chủ ngân hàng người Qatar), đã đưa ra lời đề nghị trị giá 5 tỷ bảng Anh để mua lại cổ phần kiểm soát của nhà Glazer trong CLB. Bất chấp những lời đề nghị đáng kể này, thì theo The Mirror, nhà Glazer đã quyết định “tạm dừng” quá trình tiếp quản. Một trong những lý do được viện dẫn cho việc tạm dừng này là mối quan hệ đối tác béo bở mới của Man.United với Adidas, trị giá 900 triệu bảng và kéo dài đến tháng 6-2035. Nhà Glazer cũng được cho là muốn xem các hợp đồng truyền hình mới của Premier League sẽ có giá trị bao nhiêu (hợp đồng hiện hành sẽ hết hạn sau hai năm nữa), và theo dõi sự phát triển của bóng đá ở Mỹ.

Với diễn biến này, khi lòng tham của nhà Glazer sẵn sàng vượt trên lợi ích của CLB và mong muốn của cộng đồng người hâm mộ, không khó để dự đoán rằng sân Old Trafford mùa giải mới này sẽ còn nóng bỏng trong làn sóng phản đối.