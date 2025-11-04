Kompany: “Bayern cần một trận đấu hoàn hảo trước PSG”

HLV Vincent Kompany cho biết Bayern Munich cần phải chơi một trận đấu hoàn hảo trên sân Paris St Germain.

Nhà vô địch Đức đã kéo dài chuỗi trận kỷ lục tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với 15 chiến thắng sau 15 lần ra sân, gần nhất là kết quả 3-0 trước Bayer Leverkusen hôm thứ Bảy. Thành tích khởi đầu tốt nhất trước đó là 13 trận thắng thuộc về AC Milan vào mùa giải 1992-1993. “Tôi nghĩ đầu tiên bạn phải tin rằng mình có thể làm được, và sau đó cần một trận đấu hoàn hảo”, Kompany phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu tại thủ đô nước Pháp. “Họ là nhà vô địch Champions League mùa trước và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa này. Nhưng chúng tôi vẫn phải tin vào cơ hội của mình”.

Cả Bayern và PSG đều đã thắng cả 3 trận Champions League cho đến nay và có cùng hiệu số bàn thắng bại. PSG cũng đang bất bại trong 8 trận đấu chính thức gần nhất. Cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele, người đã ghi bàn trong chiến thắng của PSG trước Bayern Munich tại tứ kết Club World Cup, đã sẵn sàng cho trận đấu là thông tin khiến Bayern phải lo ngại.

“Với PSG, đó là tập thể. Chỉ tập trung vào một cầu thủ thôi là chưa đủ”, Kompany đánh giá. “Có khía cạnh cá nhân, nhưng điều làm nên sức mạnh của đội bóng này là họ thi đấu như một tập thể trong mọi giai đoạn của trận đấu. Thực tế là chúng tôi cũng có những điều kiện tương tự họ. Vấn đề không chỉ nằm ở sự thống trị mà còn ở những gì đội bóng đã truyền đạt cho đến bây giờ, và chúng tôi cũng đã truyền đạt những điều tương tự, và chúng ta cần phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra bây giờ. Đó là điều mọi người muốn thấy. Bất cứ đội nào chiến thắng vào ngày mai sẽ tiến một bước dài để lọt vào tốp 8, qua đó giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp”.

Harry Kane (phải) liệu sẽ giúp Bayern tiếp tục khởi đầu tuyệt vời của mùa giải?

Mùa giải lịch sử của Bayern đang diễn ra theo phong độ tuyệt vời của đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane. Ngôi sao 32 tuổi đã ghi 22 bàn trong chuỗi 15 trận thắng của Bayern, nhưng cũng đóng vai trò sáng tạo hơn trong đội hình, khi thường lùi sâu để hỗ trợ cho lối chơi tấn công. Kompany nêu bật giá trị của cầu thủ nguy hiểm nhất của mình: “Đó là sự kết hợp giữa việc tạo điều kiện cho Harry làm tốt những gì mình làm, nhưng cũng đảm bảo cậu ấy ở đúng vị trí cần thiết để ghi bàn. Harry có rất nhiều kinh nghiệm và cảm nhận tốt về bóng đá. Vai trò của Harry không khác biệt nhiều so với năm ngoái, nhưng cá nhân cậu ấy đã thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của mình”.

Trong khi đó, thủ môn kỳ cựu Manuel tuyên bố Bayern “không hề sợ” nhà vô địch nước Pháp, đồng thời nói thêm: ‘Chúng tôi thích đối đầu với PSG và chúng tôi sẽ chơi để giành chiến thắng”. Đội trưởng 39 tuổi, người đã 2 lần Nhà vô địch Champions League cùng Bayern, cũng tự tin đội của anh biết cách làm tổn thương đối thủ: “Cả 2 đội đều thích kiểm soát bóng, điều đó ai cũng biết, và có lẽ chúng tôi là đội thích tấn công nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có những cơ hội để họ phản công. Bạn phải tỉnh táo để làm điều đó, và cũng cố gắng xây dựng một hệ thống phòng ngự tốt trước những đối thủ mạnh mẽ và nhanh nhẹn này. Đó chính xác là cách chúng tôi muốn gây khó khăn cho đội bóng Paris”.

PHI SƠN