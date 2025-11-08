Khi cả nhà cùng ra sân chơi Pickleball

Khi cả nhà cùng ra sân đánh Pickleball, từng tiếng cười, từng cú đánh đều trở thành những khoảnh khắc ấm áp, từ đó thắt chặt hơn sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Sáng 8-11, Giải Pickleball tranh Cúp Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ 3 đã chính thức khởi tranh tại Sân Tana Sports (phường Đức Nhuận, TPHCM). Mang thông điệp “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe”, sân chơi do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Giải năm nay quy tụ 294 tay vợt đến từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành phụ cận. Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung: Đôi vợ - chồng dưới 45 tuổi, Đôi vợ - chồng trên 45 tuổi, Đôi nữ 4.5, Đôi nữ 6.5, Đôi nữ Người nổi tiếng, Đôi nam Người nổi tiếng, Đôi nữ Cán bộ công chức, Đôi nam Cán bộ công chức và Đồng đội Gia đình.

Điểm đặc biệt của Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM chính là sân chơi mà cả gia đình có thể cùng làm vận động viên. Ở nội dung Đồng đội Gia đình, vợ chồng và một con dưới 12 tuổi cùng tham gia các phần thi: vợ - chồng, cha - con, mẹ - con. Lần đầu tiên xuất hiện, nội dung này đã tạo nên hình ảnh thật đẹp, khi các thành viên cùng cổ vũ, cùng nỗ lực và cùng vui cười trên sân.

Như nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, Trưởng Ban tổ chức giải, trải lòng: “Khi Pickleball du nhập vào Việt Nam, phong trào phát triển rất nhanh. Chúng tôi nhận thấy hình ảnh cha mẹ, con cái cùng chơi với nhau, nên quyết định mở rộng giải đấu theo hướng gắn kết gia đình. Từ đó, mùa giải thứ 3 chứng kiến số lượng cặp gia đình tăng mạnh”.

Theo nhà báo Lý Việt Trung, mục đích của Ban tổ chức là tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Bởi thời gian vừa qua, sự kết nối ấy phần nào bị lơi lỏng, dẫn đến một số vấn đề đáng tiếc như bạo lực học đường.

“Khi thấy các gia đình cùng ra sân vui chơi, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt mọi người, đó là niềm vui rất lớn đối với những người làm công tác tổ chức. Thông qua giải đấu này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp ‘Tăng yêu thương, thêm vui khỏe’. Giải đấu cũng là động lực để các gia đình gắn kết hơn, không chỉ trong thể thao mà còn trong mọi hoạt động khác, và cũng mong các con được lớn lên trong hạnh phúc”, bà nhấn mạnh.

Từ quận 12 (cũ), anh Phạm Minh Hiếu cùng vợ và 3 con nhỏ mang tâm trạng háo hức sớm có mặt tại địa điểm thi đấu. Anh chia sẻ, Pickleball mang lại cho gia đình khoảng thời gian quý giá để cùng vận động, cùng cười, cùng sẻ chia. “Tôi muốn các con chơi để rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và tránh xa màn hình điện thoại. Trên sân, không có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, chỉ còn lại niềm vui, tinh thần đồng đội và sự gắn bó. Giải đấu thật sự ý nghĩa vì giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn”, anh chia sẻ.

Từ sáng sớm, sân Tana Sports đã rộn ràng tiếng cười, những màn khởi động, chụp ảnh, trò chuyện của các gia đình tạo nên bầu không khí ấm áp và sôi nổi. Các trận đấu diễn ra xuyên suốt trong ngày 8-11, hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc gay cấn, hấp dẫn nhưng cũng đầy tình thân giữa các gia đình.

Những ngày qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung, hàng ngàn hộ dân lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần tương thân tương ái, Ban tổ chức Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM kêu gọi các vận động viên, cổ động viên và người hâm mộ cùng chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Thùng quyên góp sẽ được đặt tại sân thi đấu, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được tổng kết và chuyển đến tận tay người dân miền Trung sau khi giải kết thúc.

