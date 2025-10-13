Khai mạc khóa huấn luyện HLV quốc tế cấp độ 1 của FIVB tại Thái Lan

Tổng cộng 39 học viên đến từ 14 quốc gia hiện đang tham gia Khóa học Huấn luyện viên quốc tế FIVB cấp độ 1 tại Trung tâm phát triển FIVB ở Thái Lan. Khóa học được đồng tổ chức bởi giảng viên FIVB, David H. Smith đến từ Scotland và trợ lý Bakhytzhan Baitureyev đến từ Kazakhstan.

Học viên đến từ 14 quốc gia tham gia Khóa học Huấn luyện viên Quốc tế FIVB Cấp độ 1. Ảnh: AVC

Khóa học chuyên sâu kéo dài 5 ngày, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17-10, do FIVB (Liên đoàn bóng chuyền thế giới) phối hợp với Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan (TVA), Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) và Trung tâm Phát triển FIVB tại Thái Lan tổ chức. Khóa học quy tụ 28 học viên nam và 11 học viên nữ đến từ Malaysia, Italy, Canada, Croatia, Australia, Bangladesh, Hồng Kông, Trung Quốc, Lào, Maldives, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore, Mông Cổ và New Zealand.

TVA và Trung tâm Phát triển FIVB tại Thái Lan đã cung cấp một môi trường học tập được chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ, đảm bảo học viên không chỉ tiếp thu được kiến ​​thức chuyên môn quý báu mà còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi ý tưởng về các xu hướng huấn luyện mới nhất dưới sự hướng dẫn của giảng viên Smith - cựu trọng tài bóng chuyền trong nhà quốc tế với kinh nghiệm dày dặn. Thông qua cả các buổi lý thuyết và thực hành, học viên được trang bị một khuôn khổ bài bản để phát triển năng lực huấn luyện - từ cấp quốc gia đến trở thành huấn luyện viên quốc tế đầy đủ trình độ trong tương lai.

“Khóa học này không chỉ mang đến cơ hội cho tất cả các học viên trau dồi kỹ năng huấn luyện và hiểu sâu hơn về lý thuyết và luật bóng chuyền, mà còn giúp các bạn học cách trở thành những huấn luyện viên tài năng và tự tin trong tương lai gần. Với chuyên môn sâu rộng của giảng viên Smith và giảng viên Baitureyev, tôi tin chắc rằng mỗi bạn sẽ đáp ứng được kỳ vọng và đạt được những cột mốc mới trong sự nghiệp huấn luyện của mình”, ông Shanrit Wongprasert, Phó Chủ tịch danh dự trọn đời của Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á chia sẻ khi chủ trì buổi lễ khai giảng.

HUY KHÔI