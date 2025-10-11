Khai mạc Giải võ cổ truyền các câu lạc bộ xã Đất Đỏ (TPHCM) năm 2025

Sáng 11-10, tại xã Đất Đỏ (TPHCM) diễn ra lễ khai mạc Giải võ cổ truyền các câu lạc bộ xã Đất Đỏ (mở rộng) lần thứ I năm 2025. Giải đấu thu hút hơn 350 võ sinh đến từ 21 câu lạc bộ võ cổ truyền của TPHCM như: Đất Đỏ, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Bà Rịa, Châu Đức, Xuyên Mộc...

Giải võ cổ truyền các câu lạc bộ xã Đất Đỏ (mở rộng) năm 2025 thu hút hơn 350 võ sinh tham dự

Theo ban tổ chức, giải được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các võ sư, huấn luyện viên và võ sinh rèn luyện sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các câu lạc bộ võ cổ truyền khu vực Đông Nam bộ.

Giải diễn ra trong 3 ngày với 36 nội dung quyền cá nhân, 5 nội dung quyền tập thể, 3 nội dung đối luyện và 28 nội dung đối kháng.

Các vận động viên sẽ tranh tài sôi nổi ở nhiều hạng cân, độ tuổi, thể hiện tinh thần thượng võ, trung thực và cao thượng trong thi đấu.

Nhiều võ sinh hào hứng tham dự giải

Cũng theo ban tổ chức, phong trào võ cổ truyền tại địa phương thời gian qua ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Nhiều câu lạc bộ mới được thành lập, duy trì tập luyện đều đặn và tham gia thi đấu ở nhiều giải khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh võ thuật truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều phụ huynh dù ở xa vẫn nhiệt tình đưa con em đến tham gia, cổ vũ, tạo bầu không khí thi đấu sôi nổi, gắn kết.

Giải võ cổ truyền các câu lạc bộ xã Đất Đỏ không chỉ là dịp để các vận động viên thể hiện bản lĩnh, tài năng mà còn là hoạt động mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa võ học dân tộc – một phần di sản văn hóa đặc sắc của người Việt.

Nữ sinh tham gia nội dung quyền cá nhân

Sự kiện cũng hướng tới việc xây dựng môi trường rèn luyện lành mạnh, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và hun đúc ý chí, nghị lực cho thế hệ trẻ.

Với tinh thần “học võ để rèn thân, rèn tâm”, giải đấu hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn đẹp mắt, những trận đấu kịch tính, lan tỏa tình yêu võ cổ truyền rộng rãi trong cộng đồng.

PHÚ NGÂN