Jose Mourinho được chào đón như người hùng tại Chelsea

HLV Jose Mourinho cảm ơn người hâm mộ Chelsea vì sự đón tiếp nồng nhiệt trong lần trở lại Stamford Bridge.

Bàn phản lưới nhà ở phút thứ 18 của Richard Rios đã đủ để mang về chiến thắng 1-0 cho Chelsea trong trận đấu tại Champions League, một đêm mà các cổ động viên The Blues đã hô vang tên Mourinho trong mỗi hiệp đấu để tri ân 8 danh hiệu - bao gồm 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh - mà ông đã giành được trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt tại Stamford Bridge. “Tôi không nuôi dưỡng bản thân bằng những ký ức này, tôi nuôi dưỡng bản thân bằng những chiến thắng, bằng những kết quả”, Mourinho nói sau trận đấu. “Nhưng tôi cảm ơn họ vì đã hô vang tên tôi, ghi nhớ những gì tôi đã làm trên sân cỏ. Khi ở London, tôi gặp người hâm mộ Chelsea mỗi ngày trên phố. Hy vọng, tôi có thể trở lại đây sau 20 năm nữa cùng các cháu của mình”.

Mourinho đã giành chiến thắng trong lần đầu tiên trở lại Tây London vào năm 2010 với Inter Milan, nhưng kể từ đó ông đã thua trong 7 lần tiếp theo. Và sau khi phải chịu thất bại đầu tiên tại Champions League với Benfica - sau khi thay thế Bruno Lage vào đầu tháng này - Mourinho đã được yêu cầu suy ngẫm về cách ông được người hâm mộ Chelsea đón nhận. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn riêng, cựu HLV của Man.United cho biết: “Người dân Anh có văn hóa này, họ không quên những người đã mang lại hạnh phúc cho họ. Điều đó đã xảy ra khi tôi đến đây với Man.United, khi tôi đến đây với Inter... Tôi đã chờ đợi điều tương tự. Khi bạn đến Old Trafford, không có gì khác biệt. Đó là văn hóa của họ. Tất nhiên, tôi chỉ tập trung vào trận đấu, nhưng tôi đã nghe thấy và tôi phải cảm kích”.

Trong trận đấu, Mourinho đã gửi một nụ hôn gió đến các cổ động viên đang hô vang tên ông, cầu xin các cổ động viên Benfica ngừng ném đồ vật vào Enzo Fernandez của Chelsea... Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mourinho đã ôm chầm lấy HLV Enzo Maresca của Chelsea trước khi nhanh chóng biến mất vào đường hầm, rõ ràng là ông thất vọng vì thua trận nên quyết định không giao lưu với các cổ động viên Chelsea nữa.

Mourinho gần đây đã tiếp quản Benfica sau khi rời Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó cho phép ông sẽ trở lại Champions League, giải đấu mà ông đã vô địch cùng Porto năm 2004 và Inter Milan năm 2010. Tuy nhiên, trong trận đấu Champions League đầu tiên sau 5 năm, Mourinho đã chứng kiến ​​đội Benfica của mình thất bại. “Sự nghiệp của tôi đã đưa tôi đến một vị trí mà ai cũng nghĩ tôi có phép thuật để làm nên chuyện”, Mourinho nói thêm: “Với tôi, điều đó không bao giờ là đủ. Nếu tôi còn làm việc, đó là vì tôi thích đặt mình vào thế nguy hiểm mỗi ngày. Tôi khao khát chiến thắng trong trận đấu tiếp theo, đó luôn là bản chất của tôi”.

PHI SƠN