Jo-Wilfried Tsonga: Nobak Djokovic từng muốn trở thành Federer - Nadal, nhưng giờ tuyệt đối là chính mình

Tsonga và Djokovic trong lễ trao thưởng của Australian Open 2008

Chia sẻ trên podcast của "Generation Do It Yourself", được The Tennis Letter lược đăng lại, tay vợt từng lọt đến trận chung kết Australian Open 2008 trước khi chịu thất bại và chứng kiến Novak Djokovic thắng danh hiệu Grand Slam đầu tay, có nội dung như sau...

“Tại sao một số người ghét Djokovic? Bởi vì có thời điểm, anh ấy thật sự không muốn làm chính mình. Anh ấy muốn trở thành Roger Federer, hoặc Rafael Nadal, và có lẽ, anh ấy nên giữ mình là chính bản thân mình ngay từ đầu (!?)”.

“Còn ngày hôm nay, anh ấy là chính mình, hoàn toàn thành thật, nhưng cũng lại chia rẽ, đó cũng là lý do anh ấy được người khác đánh giá cao. Anh ấy không còn làm những việc để được đánh giá cao nữa mà anh ấy làm điều gì đó là bởi vì anh ấy muốn như vậy”.

“Tôi nghĩ, bản thân của mỗi người đều sẽ gặt hái được rất nhiều điều hay ho, nếu đơn giản chỉ làm chính bản thân mình”, Tsonga đánh giá “gây tranh cãi” quanh việc bản thân Djokovic bị nhiều người ghét nếu so với Federer, Nadal.

“Ở trong một vài khoảnh khắc trong quá khứ, anh ấy từng muốn thoát khỏi hình ảnh chiến binh mà mình có, những khó khăn thách thức mà anh ấy từng phải trải nghiệm thủa vẫn còn thơ ấu...”.

“Nhưng thực tế, anh ấy chính là chiến binh. Và lẽ ra, anh ấy phải thừa nhận điều đó ngay từ đầu, tôi nghĩ lúc đó, anh ấy sẽ được trân trọng nhiều hơn nữa. Rằng anh ấy được yêu mến vì là chính mình, như là một võ sĩ giác đấu”.

Tsonga giải nghệ hồi tháng 5 năm ngoái, tại Roland Garros, sau khi chơi trận cuối chống lại Casper Ruud. Tsonga là một đại diện tiêu biểu của lứa quần vợt nam của Pháp đầy tài năng nhưng lại hoang mang với định hướng của mình.

Thành tích đáng nhớ nhất của anh vẫn là lọt đến chung kết Giải Úc mở rộng hồi 2008, rồi để thua Djokovic dù đã dẫn trước ván đầu tiên với điểm số 6-4, 4-6, 3-6, 6-7 (2-7). Djokovic thắng Tsonga, và trước đó thắng Federer ở bán kết, và mở ra một chương lịch sử mới...

Ở Australian Open 2024 diễn ra vào năm sau, Djokovic sẽ trở thành Nhà vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất trong vòng 52 năm trở lại đây nếu như đăng quang tại Melbourne Park. Trước đó, “tiền bối” Ken Rosewell đã lên ngôi ở Australian Open 1972 ở tuổi 37 và 1 tháng 24 ngày.

