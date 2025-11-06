Inter Milan vẫn toàn thắng, Man.City vùi dập Dortmund

Inter Milan là một trong 3 đội còn duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt đấu khi đánh bại Kairat 2-1 tại Champions League vào thứ Tư, trong khi Erling Haaland kéo dài chuỗi ghi bàn của mình giúp Man.City giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Borussia Dortmund.

Lautaro Martinez và Carlos Augusto ghi bàn trong mỗi hiệp cho Inter, để giúp đội á quân năm ngoái cùng với Bayern Munich và Arsenal là những đội có 4 chiến thắng sau 4 trận đầu tiên tại vòng bảng phân hạng Champions League mùa giải này. Kairat, một CLB khiêm tốn của Kazakhstan, vẫn nằm trong số những đội chưa thắng trận nào tại vòng bảng. Họ tưởng chừng gây bất ngờ với bàn thắng của Ofri Arad vào đầu hiệp 2, trước khi Augusto ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà Italy.

Man.City dễ dàng vượt qua Dortmund sau khi Phil Foden lập cú đúp tại sân Etihad. Các bàn thắng của Foden - những cú sút chìm vào góc thấp ở các phút 22 và 57 - sẽ củng cố thêm khả năng anh được triệu tập lên đội tuyển Anh khi Thomas Tuchel công bố đội hình trong tuần này. Chen giữa là Haaland với bàn thắng thứ 27 sau 17 trận cho cả CLB và đội tuyển quốc gia mùa này. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 14 bàn trong 9 trận gần nhất.

Cầu thủ vào sân thay người Rayan Cherki ấn định chiến thắng cho Man.City ở phút bù giờ, sau khi Waldemar Anton ghi bàn an ủi cho Dortmund ở phút 72. Đây là chiến thắng thứ 3 của Man.City sau 4 trận bất bại tại vòng bảng, đưa họ vươn lên vị trí thứ 4. Dortmund sau trận thua đầu tiên rơi xuống vị trí thứ 14 với 7 điểm.

Barcelona lại vấp ngã, thậm chí phải 3 lần lội ngược dòng mới giành trận hòa 3-3 tại Club Brugge, nhờ 2 tình huống quyết định của Lamine Yamal tại Bỉ. Ngôi sao 18 tuổi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 61, và chính cú sút của anh ở phút 77 đã dẫn đến bàn phản lưới nhà của tiền vệ Christos Tzolis bên phía Club Brugge, ấn định tỷ số 3-3. Club Brugge tưởng như đã ghi được bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ sau sai lầm của thủ môn Wojciech Szczesny bên phía Barcelona, ​​nhưng trọng tài đã thổi phạt khi thủ môn này mất bóng trong vòng cấm. Kết quả hòa này khiến nhà vô địch Tây Ban Nha rơi xuống vị trí thứ 11, trong khi Club Brugge xếp hạng 22.

Newcastle đã đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 2-0 tại St. James’ Park nhờ các bàn thắng của Dan Burn và Joelinton, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 với 9 điểm. Tuy nhiên, một đại diện Anh khác là Chelsea lại bị cầm hòa trước hiện tượng Qarabag. Estevao của Chelsea, cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã mở tỷ số ở phút 16, nhưng đội chủ nhà Azerbaijan đã lội ngược dòng với các bàn thắng của Leandro Andrade ở phút 29 và quả phạt đền của Marko Jankovic ở phút 39. Cầu thủ vào sân thay người Alejandro Garnacho ghi bàn ở phút 53 cho Chelsea, đội vừa giành chiến thắng trước Ajax và Benfica tại Champions League sau khi để thua đội đầu bảng Bayern Munich ở vòng bảng.

“Chúng tôi đã để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn, và chúng tôi cần phải tập trung hơn nữa trong thời gian tới”, HLV Enzo Maresca của Chelsea cho biết. Chelsea rơi xuống vị trí thứ 12 với 7 điểm. Trong khi Qarabag cũng đã giành được 7 điểm sau 4 trận, họ thắng 2 trận đầu tiên trước khi để thua Athletic Bilbao với tỷ số 1-3, hiện xếp thứ 15.

Pafos ghi chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng khi đánh bại CLB Tây Ban Nha, Villarreal với tỷ số 1-0 trên sân nhà tại Síp. “Đây là một chiến thắng lịch sử cho CLB và cho Pafos”, hậu vệ David Goldar chia sẻ sau chiến thắng lịch sử của Pafos. “Mỗi năm chúng tôi đều phát triển và cải thiện, và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục. Chúng tôi đã tạo ra điều gì đó đặc biệt ở đây, nhưng chúng tôi cũng cần phải khiêm tốn”.

Trong các trận đấu trước đó, Pafos đã thua Bayern 1-5 trên sân nhà và hòa 0-0 trước cả Kairat và Olympiakos. Villarreal, trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ khi lọt vào bán kết năm 2022, vẫn chưa thắng sau 4 trận. Trước đó, họ đã có 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga và Copa del Rey.

Benfica của Jose Mourinho tiếp tục thua 0-1 trên sân nhà trước Bayer Leverkusen, đây là thất bại thứ 4 liên tiếp của họ tại giải đấu và đang xếp áp chót bảng. Đội bóng xếp cuối cùng là Ajax cũng nhận thất bại thứ 4 liên tiếp sau trận thua 0-3 trước Galatasaray trên sân nhà. Victor Osimhen đã lập hat-trick cho đội khách. Trong khi Atalanta giành chiến thắng 1-0 trước Marseille nhờ bàn thắng ở phút 90 của Lazar Samardzic.

VIỆT TÙNG