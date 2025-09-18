Inter Milan bừng sáng nhờ những cú đánh đầu của Thuram

Những cú đánh đầu uy lực của Marcus Thuram từ quả phạt góc của đồng đội Hakan Calhanoglu đã mở màn chiến dịch Champions League của Inter Milan bằng thắng lợi 2-0 trước Ajax vào thứ Tư.

Thuram đã bừng sáng và giúp Inter giành chiến thắng 2-0 trước Ajax, đánh dấu sự trở lại của họ sau trận thua đau đớn 5 bàn trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết mùa trước. “Đây là Inter Milan”, HLV Cristian Chivu, người lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng tại Champions League, chia sẻ. “Một đội bóng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và khát khao vươn lên sau giai đoạn khó khăn”.

Bàn thắng đầu tiên ở phút 42 được thực hiện bởi Thuram, người đã một mình ở cột dọc gần, đưa bóng nhanh và chính xác vào góc dưới khung thành. Bàn thắng thứ hai ở phút 47 chứng kiến ​​tiền đạo người Pháp bứt phá giữa hai hậu vệ Ajax để đưa bóng vào lưới. Việc Inter vươn lên dẫn trước đã khép lại hiệp một đầy biến động cho Thuram, người nhận thẻ vàng ở phút 17 vì cú chạm tay vào mặt Oliver Edvardsen và khiến tiền đạo của Ajax nằm sân. Anh cũng tung cú sút chệch khung thành Ajax một chút ở phút 33, rồi tưởng mình được hưởng phạt đền một phút sau đó khi bị hậu vệ Youri Baas kéo ngã. Thuram được đánh giá cao sẽ nâng cao thành tích ghi bàn tại Champions League khi Inter tiếp đón Slavia Prague tại San Siro vào ngày 30-9.

Những tân binh bất bại

Nhà vô địch Na Uy Bodo/Glimt (phải) cầm hòa chủ nhà Slavia Prague 2-2.

Ba trong số bốn tân binh - một con số cao bất thường trong mùa giải này - đã thi đấu cho đến nay, tất cả đều trên sân khách và đều bất bại. Nhà vô địch Bỉ, Union Saint-Gilloise đã khởi đầu mùa giải với chiến thắng 3-1 trước PSV Eindhoven vào thứ Ba. Sau đó một ngày, Bodo/Glimt và Pafos không hề hoảng sợ khi mọi chuyện diễn ra bất lợi vào thứ Tư.

Bodo/Glimt, nhà vô địch Na Uy, đã bị chủ nhà Slavia Prague dẫn trước hai bàn, đều nhờ công của Youssoupha Mbodji ở phút 23 và 74. Đội khách rút ngắn cách biệt ở phút 78 nhờ công Daniel Bassi, trước khi Sondre Brunstad Fet gỡ hòa 2-2 ở phút 90. và Bodo/Glimt đã chấm dứt 18 năm vắng bóng của bóng đá Na Uy tại đấu trường này.

Trong khi đó Pafos cầm hòa 0-0 tại Olympiacos bất chấp mất cả hai cựu binh người Brazil trước giờ nghỉ giải lao. Họ chơi với 10 người từ phút 26 khi tiền vệ Bruno Felipe đã bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thẻ vàng thứ hai. Trước khi trung vệ David Luiz, 38 tuổi, chỉ thi đấu được 33 phút trước khi rời sân vì chấn thương trong trận ra mắt CLB. Pafos là đội bóng Síp đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League kể từ năm 2017,

“Tân binh” thứ 4 là Kairat Almaty sẽ ra mắt sân chơi Champios League vào thứ Năm, làm khách tại Sporting Lisbon. Điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ và người hâm mộ từ miền đông Kazakhstan vượt qua bốn múi giờ để đến thủ đô Bồ Đào Nha - một trong những hành trình dài nhất có thể của bóng đá châu Âu.

THANH TUẤN