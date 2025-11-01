Cơ hội vô địch Premier League của Liverpool đang bị đặt dấu hỏi lớn khi họ phải đối mặt với một trận đấu đầy thách thức với Aston Villa vào cuối tuần này.

Hy vọng vô địch của Liverpool xem như chấm dứt nếu thua Aston Villa

Dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, Liverpool khởi đầu chiến dịch suôn sẻ với chuỗi năm trận thắng liên tiếp tại giải đấu, nhưng giờ họ đang viết lại lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ở giải hàng đầu nước Anh thắng 5 trận đầu tiên rồi thua 4 trận tiếp theo. Thành tích ấn tượng này đã gây áp lực lên Liverpool, đội hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm.

The Reds đang đứng trước nguy cơ thua năm trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử khi tiếp Aston Villa trên sân nhà. Vô tình, thầy trò Unai Emery có thể sắm vai kẻ kết liễu tham vọng vô địch của Liverpool. Huyền thoại Ngoại hạng Anh, Alan Shearer tin rằng nếu Liverpool thua Aston Villa, có thể sẽ chấm dứt tham vọng vô địch của họ. Tuy nhiên, Shearer cũng lưu ý rằng một chiến thắng sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin và tạo nên bước tiến lớn.

Phong độ gần đây của Liverpool không ổn định, với bốn trận thua trong năm trận gần nhất tại Premier League. Theo truyền thống, những đội thua sáu trận trong một mùa giải thường gặp khó khăn trong việc giành chức vô địch, và chỉ có Manchester City làm được điều này vào năm 2021. Điều này khiến nhiệm vụ của Liverpool ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Những trận đấu tiếp theo của đội sẽ rất quan trọng, ví như trận đấu Champions League với Real Madrid vào thứ Ba và chuyến làm khách đến Manchester City vào Chủ nhật. Một trận thua trước Villa sẽ gây áp lực khủng khiếp lên HLV Arne Slot và khiến công việc của họ càng trở nên khó khăn hơn. Liverpool đang đặt cược rất lớn vào việc xoay chuyển tình thế trong mùa giải này và Aston Villa là chốt chặn quyết định.

Quá trình lựa chọn đội hình của Liverpool cho các trận đấu sắp tới sẽ được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là sau những thất bại gần đây. Nếu đưa ra quyết định đúng đắn, họ có thể vực dậy. Tuy nhiên, nếu thua Villa, hy vọng giành chức vô địch của họ coi như chấm dứt.

HOÀNG HÀ