Huyền thoại bóng chuyền nữ Italy chia tay trên đỉnh cao

Chỉ hơn một tháng sau chiến thắng của Italy tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, libero ngôi sao Monica De Gennaro tuyên bố rằng trận đấu năm ván đầy kịch tính với Thổ Nhĩ Kỳ, trận đấu mang về cho đội tuyển quốc gia Italy danh hiệu thế giới thứ 2, chính là trận đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của cô.

Monica De Gennaro cùng Italy chiến thắng tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Ảnh: FIVB

De Gennaro gia nhập đội tuyển quốc gia Italy vào năm 2006, và sẽ rời đi sau 2 mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp quốc tế kéo dài 20 năm của mình - chứng kiến ​​đội tuyển quốc gia Italy vươn lên đỉnh cao thế giới với những chiến thắng tại Thế vận hội Paris 2024, Giải vô địch thế giới 2025 và 2 kỳ giải Volleyball Nations League. Trong hành trình 20 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia Italy, De Gennaro cũng đã tham dự 4 kỳ Thế vận hội và 4 kỳ Giải vô địch thế giới…

Libero 38 tuổi đã sử dụng tài khoản Instagram của mình vào thứ Sáu để xác nhận điều mà nhiều người mong đợi, thông báo rằng 2025 đã là mùa giải cuối cùng cô khoác áo đội tuyển quốc gia Italy. “Đã đến lúc nói lời tạm biệt với chiếc áo xanh”, cô viết trong thông điệp. “Chiếc áo mà tôi vô cùng yêu quý, được tôn trọng trong từng cử chỉ, và được tôi trân trọng bằng cách dành hết tâm huyết cho từng trận đấu, trong gần 20 năm qua. Tôi đã biết từ lâu rằng đây sẽ là mùa hè cuối cùng của tôi với đội tuyển quốc gia, nhưng tôi đã giữ im lặng vì trước tiên tôi muốn chiến đấu cho chiếc cúp cuối cùng còn thiếu của tập thể phi thường này. Đã đến lúc lùi lại và nhường chỗ cho những tài năng mới, những người đang ngày càng mạnh mẽ và sẵn sàng”.

De Gennaro được thừa nhận là libero vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: FIVB

De Gennaro được thừa nhận là libero vĩ đại nhất mọi thời đại khi giành giải thưởng xuất sắc nhất ở vị trí của mình tại hầu hết mọi giải đấu lớn đã tham gia - vinh dự lớn gần nhất là giải thưởng libero xuất sắc nhất tại Thế vận hội Paris năm ngoái. “Tôi thừa nhận, tôi sẽ nhớ tất cả mọi thứ”, cô tiếp tục chia sẻ. “Tôi sẽ nhớ những chuyến đi, những buổi tập luyện và được ra sân để đại diện cho Italy một cách đầy tự hào. Nhưng trên hết, tôi sẽ nhớ những cảm xúc ấy. Những chiến thắng được chia sẻ cùng những đồng đội xuất sắc, những người phụ nữ và vận động viên phi thường, những người đã cùng tôi trải qua một hành trình khó quên. Lời cảm ơn chân thành nhất của tôi xin gửi đến họ. Tuy nhiên, giờ đây, khoảnh khắc đó đã đến. Tạm biệt đội tuyển quốc gia. Từ hôm nay, sẽ có một người hâm mộ mới trên khán đài, một giọng nói mới trước TV. Nhưng trái tim tôi sẽ luôn ở đó, bên các bạn”.

De Gennaro sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp độ CLB và vừa bắt đầu mùa giải thứ 13 với Prosecco Doc Imoco Conegliano tại Giải vô địch Italy, nơi cô đang được huấn luyện bởi chồng của mình, Daniele Santarelli.

HUY KHÔI