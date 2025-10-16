Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc tái xuất bùng nổ trên… truyền hình thực tế

Kim Yeon-Koung trên chương trình truyền hình thực tế thể thao “Rookie Director Kim Yeon-Koung” của đài MBC. Ảnh: TheKoreaTimes

Chương trình, khởi chiếu ngày 28-9, kể về hành trình khi Kim Yeon-Koung thành lập “The Unsinkable Wonderdogs”, một đội bóng chuyền nữ gồm những tài năng yếu thế - những người đã rời khỏi các đội chuyên nghiệp, đang phải vật lộn với nỗi lo lắng của cuộc sống hoặc rút lại quyết định giải nghệ để tìm kiếm cơ hội thứ 2. Đội bóng phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: Họ phải thi đấu 7 trận với các đối thủ hàng đầu, bao gồm các đội vô địch trung học của Hàn Quốc và Nhật Bản và các CLB bóng chuyền chuyên nghiệp. Để tồn tại và tránh bị giải thể, họ cần giành được ít nhất 4 chiến thắng trong 7 trận đấu này với mục tiêu cuối cùng là trở thành đội bóng chính thức thứ 8 tại giải bóng chuyền chuyên nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc…

Mặc dù phần lớn sức hấp dẫn của thể thao truyền thống Hàn Quốc đến từ việc tái ngộ những ngôi sao đã giải nghệ được yêu mến, nhưng chương trình này nổi bật với cách tiếp cận độc đáo và toàn diện. Chương trình kết nối những người ngoài lề thể thao với Kim, huyền thoại sống vĩ đại nhất của bóng chuyền Hàn Quốc, ghi lại hành trình của đội bóng khi họ cùng nhau trưởng thành trong bối cảnh chuyên nghiệp đầy cạnh tranh nhưng còn nhiều hạn chế của Hàn Quốc.

Năm đầu tiên của Kim ngoài sân đấu đã tạo nên một hiện tượng về tỷ suất người xem. Tập đầu tiên chỉ đạt mức rating khiêm tốn 2,2% trên toàn quốc, nhưng tăng hơn gấp đôi ở tập thứ ba, đạt 4,7%, theo Nielsen Korea. Nền tảng phát trực tuyến Wavve báo cáo lượng người xem tăng vọt 124% trong kỳ nghỉ lễ Chuseok, đưa chương trình trở thành động lực hàng đầu thu hút lượt đăng ký mới.

Kim Yeon-Koung trong ngày chính thức giải nghệ vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: TheKoreaTimes

Được tôn sùng là “Nữ hoàng bóng chuyền” của Hàn Quốc, Kim đã có một bản lý lịch vô song: Vận động viên xuất sắc nhất tại Thế vận hội London 2012, người giữ kỷ lục ghi điểm Olympic (207 điểm), Vận động viên xuất sắc nhất của CEV Champions League - người châu Á đầu tiên nhận giải - và gần 2 thập kỷ vô địch tại các giải đấu hàng đầu trên khắp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi nghỉ hưu vào tháng 5, Kim đã thành lập Quỹ KYK để hỗ trợ các vận động viên bóng chuyền trẻ, và giờ đây, thông qua dự án truyền hình mới, cô đang trực tiếp giải quyết những thiếu sót về mặt cấu trúc trong quá trình phát triển môn thể thao này. Hệ thống thể thao của Hàn Quốc, mặc dù tự hào về những ngôi sao như Kim, nhưng lại thiếu chiều sâu để liên tục sản sinh ra những tài năng đẳng cấp thế giới. Hàn Quốc chỉ có 19 đội bóng chuyền trung học phổ thông được đăng ký - một sự tương phản đáng kinh ngạc so với hơn 3.900 đội của Nhật Bản.

Bóng chuyền cũng là môn thể thao chuyên nghiệp duy nhất trong “tứ đại môn thể thao” - cùng với bóng đá, bóng chày và bóng rổ - không được đưa tin về các giải hạng nhì hoặc những giải hạng thấp hơn. Kim chia sẻ: “Khi MBC lần đầu tiên tiếp cận tôi, tôi đã cười và nói, ‘Không đời nào’. Nhưng sau đó tôi nghĩ chương trình có thể giúp bóng chuyền Hàn Quốc phát triển, nên tôi đã tham gia”.

Phong cách lãnh đạo thực tế của cô - sắc sảo, khắt khe nhưng đồng cảm - đã trở thành trọng tâm cho sự thành công của chương trình. Cô ấy khiển trách các cầu thủ khi cần, truyền cảm hứng cho họ khi họ chùn bước và nhắc nhở họ “Không có gì chúng ta không thể làm được”…

HUY KHÔI