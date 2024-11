Họp báo Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024: “Trăm năm Golf Việt”

Tham gia buổi họp báo, về phía lãnh đạo TPHCM có: ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn; bà Nguyễn Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Golf TPHCM.

Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

Về phía Ban Tổ chức lễ hội có ông: Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Trần Thị Minh Sương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Tổ chức Sự kiện Công ty cổ phần sự kiện Việt Nam Golf;...

Cùng các đơn vị tài trợ và đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, đài truyền hình trên cả nước.

Khách mời tham dự buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Golf Việt - Nha Trang 2024 chia sẻ: "Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024 nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của môn golf Việt Nam trong cộng đồng người chơi golf nói riêng và trong tiến trình phát triển, hội nhập thời đại mới của cả nước nói chung; đưa golf và văn hóa chơi golf trở nên đại chúng, gần gũi hơn với người Việt Nam trong thời đại hội nhập; kích cầu du lịch địa phương thông qua các hoạt động lồng ghép, quảng bá về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người nơi chương trình diễn ra; tạo ra một lễ hội mang giá trị gắn kết những người yêu thích môn thể thao golf cũng như du lịch golf đến Việt Nam. Đặc biệt, lễ hội còn góp phần mang lại giá trị nhân văn thông qua việc đóng góp kinh phí tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP đề xướng và tổ chức từ năm 2023 đến nay".

Một trong những người tâm huyết, dành nhiều thời gian đồng hành cùng Lễ hội Golf Việt - Nha Trang 2024 từ những ngày đầu tiên là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Tăng Hữu Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất vui vì sự kiện này sau một thời gian dài chuẩn bị cũng đã công bố đến báo chí và tất cả mọi người. Golf không còn là môn thể thao xa lạ, từ một môn dành cho giới cho quý tộc, giờ đã gần gũi với nhiều người chơi. Tuy nhiên để hiểu quá trình chinh phục thì đây là lần đầu tiên, sự xuất hiện của lễ hội này sẽ tạo ra dấu ấn với anh chị là golfer. Ngoài việc tạo ra sân chơi chinh phục chính mình, đối thủ thì còn là sân chơi ý nghĩa với các chương trình của Báo SGGP, với tên gọi “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” giúp các em đến trường, học tập tốt hơn. Báo SGGP sẽ ngày càng góp thêm nhiều hoạt động, tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, mong sẽ là 1 lễ hội được tổ chức hàng năm. Báo SGGP cũng đã có giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã được nhiều người biết đến. Hy vọng giải này cũng sẽ ngày càng thu hút được nhiều golfer, tinh thần thiện nguyện của các golfer ngày càng lan toả. Với Khánh Hoà, ngày càng thu hút nhiều du khách qua sự kiện này".

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, đồng Trưởng Ban tổ chức lễ hội chia sẻ: "Lễ hội Golf Việt - Nha Trang 2024 được xem là ngày hội dành cho những người đam mê bộ môn golf và là cơ hội để đưa golf đến gần hơn với công chúng thông qua nhiều hoạt động sôi nổi. Đó là Đêm nhạc hội “Âm vang đại dương” với sự kết hợp của âm nhạc truyền thống Việt Nam và âm nhạc hiện đại thế giới, tạo nên một không gian tận hưởng âm nhạc sôi động và ngập tràn niềm vui. Đó là Gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt” nhằm vinh danh cá nhân, tập thể đóng góp cho sự phát triển Golf Việt Nam trong nhiều năm qua; Trao thưởng cho các giải đấu; Trao quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”… Bên cạnh đó, còn có nhiều chương trình đồng hành như: Hoạt động trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”: Là nơi để du khách trong và ngoài nước nhìn lại bức tranh của golf Việt Nam suốt hơn trăm năm du nhập và phát triển với các cụm sắp đặt biểu tượng golf, hình ảnh, thông tin về golf Việt Nam; Hoạt động trải nghiệm golf; Hoạt động thời trang, sức khỏe golf; Hoạt động ẩm thực Lễ hội Golf Việt. Sôi nổi nhất là các giải đấu, với sự tham gia của 280 golfer, hứa hẹn tạo sự sôi nổi và kịch tính cho lễ hội".

Phát biểu tại buổi họp báo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: Khánh Hoà là địa phương được thiên nhiên ưu đãi. Thời gian qua, Khánh Hoà đã có nhiều chính sách cho phát triển du lịch, văn hoá, đưa thể dục thể thao trở thành mũi nhọn, đóng góp vào ngân sách tỉnh. Đồng thời thông qua hoạt động thể dục thể thao để quảng bá du lịch của tỉnh Khánh Hoà. Các sân golf hiện đóng góp lớn cho ngân sách địa phương, thu hút du khách. Lễ hội này không chỉ tạo sân chơi cho nhiều người yêu thích môn golf mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, đưa hình ảnh Khánh Hoà đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tôi hy vọng Nha Trang - Khánh Hoà sẽ là địa điểm thường niên diễn ra lễ hội này".

Đại diện nhà tài trợ chính của lễ hội - Nam Á Bank, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank, chia sẻ: "Chúng tôi cảm nhận được sự chuẩn bị chỉn chu của BTC. Giải đấu gắn với sự kiện mang tính chất lịch sử của Việt Nam và nhiều hoạt động nhân văn do Báo SGGP khởi xướng. Lễ hội gắn với hàng loạt động, đưa golf đến gần hơn với người Việt Nam. Chúng tôi chọn đồng hành cùng giải đấu này vì những ý nghĩa tích cực như thế. Phát triển bộ môn golf là một trong những trọng tâm của Nam Á Bank, gắn với phát triển xanh. Xã hội hoá hoạt động golf Việt Nam là mong muốn của Nam Á Bank. Do đó, chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia đồng hành cùng giải đấu ý nghĩa này do Báo SGGP tổ chức".

Báo giới chất vấn và BTC trả lời luôn là phần nội dung được quan tâm tại các cuộc họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngồi ở bàn BTC để trả lời chất vấn có: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Trần Thị Minh Sương, Giám đốc Công ty Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu; ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Tổ chức Sự kiện Công ty cổ phần sự kiện Việt Nam Golf.

Đại sứ đồng hành Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024 là Á hậu Hoàng Nhung (sinh năm 1996 tại Hà Nội). Cô từng lọt vào top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 và trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023. Cô hiện là người sáng lập và điều hành Maradona For Men. Cô gây ấn tượng với câu chuyện cuộc đời của chính mình mang thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ. Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ ly hôn năm cô 2 tuổi. Từ nhỏ, cô đã sống với bà ngoại. Hoàng Nhung đã từng phải làm nhiều nghề từ phát tờ rơi, rửa bát thuê, công nhân bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 16 tuổi, Hoàng Nhung bắt đầu kinh doanh online. Đến nay, cô đang điều hành công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc da cho nam giới. Cô còn được biết đến với rất nhiều hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Từ nhiều năm nay Hoàng Nhung cưu mang và đỡ đầu cho khá nhiều trẻ em mồ côi, nhất là các bé mồ côi do Covid-19. Á hậu Hoàng Nhung đến với golf khá muộn nhưng với sự nỗ lực và đam mê, cô đang dần trở thành một cái tên nổi bật ở các giải đấu golf, một trong đó là giải Longest Drive trong khuôn khổ Giải Golf Từ thiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần thứ 11.

