Hơn 850 vận động viên hưởng ứng Đại hội thể dục thể thao phường Chợ Quán

Từ sáng sớm, Công viên Âu Lạc đã rộn ràng tiếng trống hội. Những màn đồng diễn dân vũ, biểu diễn võ thuật Vovinam sôi động của các đội thanh thiếu niên mở đầu cho ngày hội thể thao đầy hứng khởi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Các đội thi có mặt tại đại hội

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước đuốc truyền thống, với ngọn lửa thiêng được thắp lên từ Bia tưởng niệm Nhà đèn Chợ Quán, biểu tượng của tinh thần kiên cường, ý chí rèn luyện và khát vọng vươn lên của người dân địa phương.

Ngọn đuốc được Phó Chủ tịch UBND phường Nhan Huệ Phương thắp sáng từ Bia tưởng niệm Nhà đèn Chợ Quán, truyền cho các vận động viên tiêu biểu: Huỳnh Anh Khôi, Huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Huy chương vàng 5000m Giải vô địch Điền kinh TPHCM năm 2025; Nguyễn Lê Bảo Trân, Vận động viên bóng bàn, Huy chương vàng Đơn nữ Giải Vô địch Quốc gia năm 2024, Huy chương vàng Đồng đội Trẻ Nữ Đông Nam Á năm 2017; Nguyễn Phước Uy Lân, Huy chương bạc Giải điền kinh trẻ toàn quốc, Huy chương bạc 400m rào Giải vô địch Điền kinh Thành phố năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ thắp đuốc khai mạc đại hội

Ngọn đuốc sau đó được rước về đài lửa đại hội và thắp sáng bởi đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đánh dấu thời khắc Đại hội Thể dục Thể thao phường Chợ Quán lần thứ I chính thức khai mạc, mở đầu hành trình lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ra mắt Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nhan Huệ Phương cho biết, đại hội là dịp biểu dương tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể chất và ý chí vươn lên của nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nhan Huệ Phương phát biểu khai mạc

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Nhan Huệ Phương bày tỏ tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ", các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, phát huy ý chí rèn luyện và khát vọng chiến thắng, góp phần lan tỏa phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Các vận động viên bước vào môn thi đấu đầu tiên

Ngay sau phần lễ, các vận động viên bước vào môn thi đấu đầu tiên là chạy Việt dã, tiếp đó là kéo co, nhảy bao bố, cờ vua, cờ tướng. Trong tháng 11, đại hội sẽ tiếp tục với 12 môn thi đấu, quy tụ hơn 850 vận động viên thuộc 55 đội đến từ các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu phố và phường bạn.

