Hơn 2.700 vận động viên tranh tài sôi nổi ở Đại hội Thể dục thể thao cấp phường của TPHCM

Tối 15-11, tại biểu tượng cánh hoa Dầu, phường Thủ Dầu Một đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025 với sự tham dự của hơn 1.500 người thuộc 27 đoàn đại diện cho các ban ngành, đoàn thể và khu phố

Tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thủ Dầu Một.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao lẳng hoa chúc mừng đại hội

Mở đầu Lễ khai mạc là lễ rước đuốc truyền thống tại Nhà Truyền thống Thủ Dầu Một. Tại đây, ngọn lửa thiêng, biểu tượng của sức mạnh, nhiệt huyết và tinh thần thể thao đã được lãnh đạo phường trao cho vận động viên. Đoàn rước đuốc sau diễu hành qua các tuyến đường trung tâm, mang theo ngọn lửa truyền thống về sân lễ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thủ Dầu Một thực hiện nghi thức thắp đuốc trên đài lửa đại hội

Tiếp nối nghi thức rước đuốc, lễ thắp sáng đài lửa diễn ra trang trọng và ý nghĩa. Ngọn lửa thiêng được bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, thực hiện nghi thức châm đuốc, thắp sáng đài lửa Đại hội – tượng trưng cho khát vọng, niềm tin và tinh thần rèn luyện thể thao mạnh mẽ của toàn thể nhân dân phường Thủ Dầu Một.

Trước đó, các đoàn thể thao diễu hành qua các tuyến phố phường Thủ Dầu Một

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Võ Hoàn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một, nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một là hoạt động thể thao thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND phường trong việc nâng cao đời sống tinh thần, phát triển con người toàn diện. Thông qua Đại hội, chúng ta khơi dậy tinh thần thể thao quần chúng, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Thủ Dầu Một văn minh, giàu đẹp và khỏe mạnh.

Một tiết mục thể thao biễu diễn tại Lễ khai mạc đại hội

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường kêu gọi toàn thể vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đồng thời yêu cầu tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đúng điều lệ, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội năm nay quy tụ khoảng 1.500 vận động viên đến từ các khu phố trên địa bàn, thi đấu ở 11 bộ môn, gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, billiards, dưỡng sinh, pickleball…

Cùng ngày, Đại hội Thể Thao xã Phước Thành lần thứ I năm 2025 cũng diễn ra trong không khí sôi nổi

Cùng ngày, UBND xã Phước Thành cũng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ I năm 2025 với sự tham gia của gần 1.000 vận động viên cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Phước Thành trao cờ lưu niệm cho các tập thể, đơn vị tham gia

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Võ Thị Thu Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh, đây Đại hội Thể thao đầu tiên của xã kể từ khi chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân mà còn là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân; hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các vận động viên tranh tài ở phần thi kéo co

Với tinh thần “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các vận động viên tranh tài ở 8 môn thi đấu, trong đó có 6 môn thi chính thức gồm cờ tướng, bida, bóng chuyền nam, cầu lông, bi sắt và điền kinh, cùng 2 môn hưởng ứng là Kéo co và Đẩy gậy.

Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tập thể và vận động viên xuất sắc đại diện cho xã Phước Thành tham dự Đại hội Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.

Trong khi đó, tại xã Phú Giáo, giải điền kinh cũng đang diễn ra gay cấn

Cũng trong ngày, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Phú Giáo, TPHCM đã tổ chức thi đấu môn Điền kinh thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ I năm 2025. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Đại hội, thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi của các đơn vị trên địa bàn.

Hơn 200 vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn như: cá nhân nam cự ly 100m, 200m, 400m, 800m và 3.000m; cá nhân nữ 100m, 200m, 800m và 1.500m. Bên cạnh đó còn có các nội dung tiếp sức đồng đội nam, nữ 4x100m, 4x400m và các nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m, 4x400m gồm hai nam, hai nữ.

Hơn 200 vận động viên nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về thể lực và kỹ thuật từ trước giải, đồng thời được sự quan tâm đầu tư của các đơn vị trường học và lực lượng vũ trang, các vận động viên đã thể hiện quyết tâm rất cao. Nhiều lượt chạy diễn ra quyết liệt, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi và kịch tính. Ở mỗi nội dung, các vận động viên đều nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất, cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi ngoạn mục trên đường chạy.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho những vận động viên và đội tiếp sức có thành tích xuất sắc nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của các cá nhân, tập thể mà còn là động lực để phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn xã phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

