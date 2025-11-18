HLV tuyển Lào: Việt Nam chú trọng cầu thủ bản địa, mạnh hơn Malaysia

Theo HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào, hai đối thủ Việt Nam và Malaysia có sự khác biệt trong chiến lược nhân sự, nhưng ông đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik ở thời điểm hiện tại mạnh hơn.

HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào

Trước lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có 9 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội được xử thắng trong cuộc đối đầu với Malaysia ở trận lượt đi do FIFA khẳng định Malaysia sử dụng không đúng cầu thủ nhập tịch.

Điều có thể đảo chiều cục diện trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất tại bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Khi nhận được câu hỏi so sánh giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở buổi họp báo vào trưa 18-11, HLV Ha Hyeok-jun của Lào chỉ ra sự khác biệt trong chiến lược nhân sự. Ông nói: “Đội tuyển Việt Nam chú trọng phát triển cầu thủ bản địa, trong khi Malaysia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Tôi tin rằng, mặc dù cả hai đội đều rất cạnh tranh, nhưng Việt Nam là đội mạnh hơn”.

Việt Nam sẽ có màn tái đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận lượt đi diễn ra trên sân Bình Dương (TPHCM) kết thúc với chiến thắng thuyết phục 5-0 của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Vì thế, HLV Ha Hyeok-jun của đội chủ nhà tỏ rõ thái độ vừa tôn trọng đối thủ, vừa quyết tâm cao độ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Đây là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn muốn học hỏi từ một đội bóng mạnh như đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Lào ở trận lượt đi

Ông Ha tiếp lời: “Tôi cùng HLV Kim Sang-sik quê ở Busan, Hàn Quốc. Nếu tôi thua đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ rất thất vọng. Nhưng tôi phải thừa nhận những gì mà ông Kim đã làm cho đội tuyển Việt Nam thật tuyệt vời. Chúng tôi rất muốn thắng, nhưng tôi cũng tin rằng sẽ học hỏi được rất nhiều”.

Về đấu pháp, HLV Ha Hyeok-jun cho biết mục tiêu chiến lược của Lào là hạn chế tối đa sai lầm, không để thủng lưới và tận dụng mọi cơ hội dù nhỏ nhất. Trả lời về việc Việt Nam có sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, nhà cầm quân của tuyển Lào khẳng định: “Xuân Son là một cầu thủ rất giỏi, nhưng nếu chúng tôi tập trung quá nhiều vào một cá nhân, chúng tôi có thể bỏ sót những cầu thủ khác. Dù ai ra sân, chúng tôi vẫn tuân thủ lối chơi đã định”.

Tham dự buổi họp báo với HLV Ha Hyeok-jun còn có đội trưởng Bounphachan Bounkong của tuyển Lào. Anh cho biết mục tiêu cá nhân là duy trì tinh thần cho toàn đội: “Đây là trận đấu lớn trên sân nhà. CĐV Việt Nam rất đông, và tôi không muốn các đồng đội bị áp lực. Tôi mong mọi người chơi đúng phong cách của mình, không quá căng thẳng. Hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt”.

HỮU THÀNH