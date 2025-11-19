HLV Pochettino và tuyển Mỹ phấn khởi tiến vào năm 2026

Sau 9 tháng đầu tiên chật vật dưới thời HLV Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ - đội đồng chủ nhà World Cup 2026 - sẽ bước vào năm diễn ra sự kiện hàng đầu của thế giới bóng đá bằng chuỗi 5 trận bất bại, sau chiến thắng 5-1 trước Uruguay, cũng là kết quả áp đảo nhất từ trước đến nay trước một đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Tuyển Mỹ đánh bại Uruguay 5-1 là kết quả áp đảo nhất trước một đối thủ đến từ Nam Mỹ. Ảnh AP

Tuyển Mỹ ghi đến 4 bàn thắng chỉ trong hiệp một, với Sebastian Berhalter, Alex Freeman (cú đúp) đều ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình, và Diego Luna là người ghi bàn thắng thứ 4. Sau khi Giorgian de Arrascaeta gỡ lại 1 bàn cho đội khách ở phút bù giờ hiệp 1, Tanner Tessmann ấn định chiến thắng ở phút 68. “Chúng tôi muốn đưa ra một tuyên bố. Chúng tôi muốn cho thấy bóng đá Mỹ là như thế nào”, Berhalter phát biểu sau trận đấu. “Chúng tôi đã có cơ hội ra sân và cống hiến hết mình, cho thấy chúng tôi đã sẵn sàng”.

Sau khi bị loại ở bán kết Giải vô địch các quốc gia CONCACAF vào tháng 3, rồi thua trận chung kết Cúp Vàng CONCACAF trước Mexico vào tháng 7, và sau đó thua 0-2 trong trận giao hữu với Hàn Quốc vào tháng 9, đội tuyển Mỹ - xếp hạng 16 thế giới - đã kết thúc năm 2025 với chiến thắng 2-0 trước Nhật Bản, hòa 1-1 trước Ecuador, thắng 2-1 trước Australia và Paraguay. Và mới nhất, họ đánh bại Uruguay, đội bóng xếp hạng 15 thế giới, với tỷ số 5-1, để lần đầu tiên ghi 5 bàn vào lưới một đội bóng ngoài khu vực CONCACAF kể từ khi đánh bại Scotland với tỷ số tương tự vào năm 2012.

“Điều quan trọng nhất mà chúng tôi tập trung vào là DNA, xây dựng DNA đó và tinh thần quyết tâm đó, tinh thần làm việc chăm chỉ đó bởi vì đó là chúng tôi, đó là chúng tôi với tư cách là một quốc gia và đó là chúng tôi với tư cách là một đội bóng,” Diego Luna nói.

HLV Mauricio Pochettino và tuyển Mỹ bước vào năm World Cup bằng chuỗi 5 trận bất bại. Ảnh AP

Tuyển Mỹ đã vắng mặt hơn một nửa số cầu thủ dự kiến ​​sẽ ra sân ở World Cup: Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Tim Weah, Malik Tillman và Chris Richards. HLV Pochettino đã tỏ ra khó chịu khi được hỏi về việc đối đầu với Uruguay mà không có nhiều cầu thủ thường xuyên: “Tôi ghét khái niệm ‘không có cầu thủ thường xuyên’. Đây là trận đấu của đội tuyển Mỹ. Đây là đội tuyển quốc gia. Hãy dừng ngay lối suy nghĩ đó lại. Tôi ghét phải nói theo kiểu này. Thật thiếu tôn trọng, vì tôi nghĩ chúng ta cần phải ghi nhận công lao của tất cả những cầu thủ đã tham gia trận đấu hôm nay”.

Khi được hỏi thêm về việc thiếu vắng những cầu thủ thường xuyên, Pochettino nói: “Có lẽ tôi nghĩ chúng ta nên dừng buổi họp báo lại và tôi cần vào phòng thay đồ, quay lại và bắt đầu lại buổi họp báo, vì tình hình hiện tại giống như chúng ta đang thua 0-5, không, chúng tôi vừa thắng 5-1 đấy!”.

Chỉ còn 2 trận đấu nữa là Pochettino sẽ công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup - là các trận giao hữu vào tháng 3, có thể gặp tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha. “Chúng tôi bắt đầu cảm nhận được sự phấn khích và hào hứng của World Cup”, Pochettino nói. “Tôi nghĩ chiến thắng này và kết quả này rất quan trọng đối với người hâm mộ, vì tôi nghĩ nó sẽ thúc đẩy họ thực sự tin tưởng vào đội bóng. Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ vì chúng tôi đã thấy được chất lượng của các cầu thủ”.

THANH TUẤN