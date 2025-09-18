HLV Eddie Howe chuẩn bị cho trận đại chiến lịch sử với Barcelona

Howe cho biết đây là lần đầu tiên đội bóng đối đầu với Barcelona kể từ năm 2003, khi Patrick Kluivert và Thiago Motta dẫn dắt đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng 2-0. Newcastle đã bị loại ở vòng bảng theo thể thức Champions League trước đó, nhưng Howe hy vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở thể thức mới mùa này.

Howe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị chiến thuật và thể hiện tốt, đồng thời mong muốn được trải nghiệm bầu không khí tại trận đấu. Khi được hỏi về Barcelona, ​​Howe lưu ý rằng Barcelona rất kỹ thuật và kiểm soát bóng tốt, với tốc độ cao ở các khu vực biên. Ông cho rằng Newcastle cần phòng ngự tốt để đối phó với lối chơi tấn công của Barcelona và kế hoạch trận đấu phải thật mạnh mẽ.

Howe cũng bình luận về thể thức Champions League mới, cho biết ông thích thú vì nó cho phép Newcastle được đối đầu với các đội bóng hàng đầu thường xuyên hơn, điều này giúp đội bóng học hỏi và thích nghi. Anh tin rằng các cầu thủ cần thể hiện rằng họ đủ giỏi để chơi ở đẳng cấp này và tỏa sáng.

Cuối cùng, Howe bày tỏ sự thất vọng khi cầu thủ trẻ Lamine Yamal của Barcelona sẽ không ra sân trong trận đấu, gọi đó là "điều đáng tiếc" khi đội bóng sẽ không được chứng kiến ​​anh ấy ở phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Barcelona vẫn sở hữu tốc độ thực sự ở các khu vực rộng và các tuyển thủ sẽ cạnh tranh với Newcastle theo những cách khác nhau.

Christensen lo lắng khi vắng Lamine Yamal

Trung vệ Andreas Christensen của Barcelona được chọn xuất hiện trong phòng họp báo cùng HLV Hansi Flick, và anh chia sẻ những suy nghĩ ban đầu của mình trước trận đấu trên đất Anh. "Chúng tôi đang ở Champions League, và trận đấu sẽ diễn ra với nhịp độ cao. Đó là điều chúng tôi phải sẵn sàng. Bầu không khí sẽ là một phần quan trọng của trận đấu. Đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất mà tôi từng trải nghiệm".

Về cuộc cạnh tranh vị trí: "Tất cả chúng tôi đều đang chơi tốt. Bạn phải sẵn sàng cho khi HLV cần chúng tôi. Lúc này, tôi cảm thấy rất tốt. Mùa giải trước, tôi đã phải chịu áp lực rất lớn. Tôi cảm thấy ổn, và các bác sĩ vật lý trị liệu đang làm việc rất tốt với tôi. Họ chăm sóc chúng tôi rất tốt. Trở lại đội bóng với thể trạng tốt là điều tốt cho tôi, và tôi đã sẵn sàng để làm việc và chiến đấu".

Về bầu không khí tại St. James' Park, Christensen nói: "Bạn không nên nghĩ nhiều về điều đó. Đó là một phần quan trọng của trận đấu, nhưng họ sẽ gây áp lực lên mọi tình huống. Chúng tôi phải kiểm soát được. Đó là một phần trong quá trình chuẩn bị của đội. Đây là một sân vận động khó khăn, và chúng tôi sẽ phải giữ bình tĩnh. Chúng tôi phải chơi theo cách của mình".

Christensen nói về sự phấn khích và sự đặc biệt của Champions League tại Barcelona: "Mỗi mùa giải tại Champions League đều đặc biệt. Năm ngoái, chúng tôi đã suýt lọt vào chung kết. Mọi người rất khao khát lọt vào chung kết. Đó là mục tiêu của Barcelona. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Thất bại phút cuối cùng của trận đấu đã làm chúng tôi tổn thương"

Christensen cũng dành lời khen cho Rashford: "Tôi nói được tiếng Anh nên rất dễ kết nối với Rashford. Cậu ấy mang đến chất lượng và đã hòa nhập tốt với đội. Cậu ấy cần phải thể hiện phẩm chất của mình. Cậu ấy đang ngày càng quen thuộc với hệ thống. Cậu ấy đã chơi rất tốt cho đội. Chúng tôi có một đội hình trẻ, và cậu ấy có thể hòa nhập với họ. Thật tuyệt khi có được những phẩm chất của Marcus".

Về vị trí đá chính tiềm năng của mình: "Bạn phải hỏi Hansi. Tôi hy vọng là vậy, nhưng tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng khi được gọi vào sân. Tôi hy vọng là vậy, nhưng tôi không biết".

Mặt khác, Christensen cũng đề cập đến sự vắng mặt của Lamine Yamal: "Một cầu thủ như Lamine sinh ra là để dành cho những trận đấu này. Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy. Cậu ấy đang làm rất tốt và sống vì những khoảnh khắc này. Chúng tôi đã hy vọng có được cậu ấy".

"Mùa giải trước, chúng tôi đã áp dụng chiến thuật này. Có những lúc bạn muốn lùi lại một bước, nhưng chúng tôi đang làm rất tốt. Phần phức tạp nhất là thời điểm," trung vệ người Đan Mạch kết luận về việc chơi với hàng công dâng cao.

