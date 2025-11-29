HLV Arteta hoàn toàn tôn trọng ứng viên vô địch Chelsea

Tôn trọng Chelsea nhưng HLV Mikel Arteta tự tin Arsenal sẽ thắng trận derby London hấp dẫn tại Stamford Bridge.

Đội bóng của Arteta hiện đang hơn 6 điểm so với Chelsea sau 12 vòng đấu của mùa giải này. Pháo thủ đang có tâm trạng phấn chấn sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đối thủ truyền kiếp Tottenham, tiếp theo là chiến thắng 3-1 trước gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich tại Champions League. Trong khi Chelsea cũng đang có phong độ tốt sau 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, cùng chiến thắng vang dội 3-0 trước Barcelona tại Champions League hôm thứ Ba.

Mặc dù Chelsea có phong độ tốt, đội bóng trẻ trung của Enzo Maresca vẫn bị coi là “ứng viên tiềm năng” cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng Arteta thì không hề đánh giá thấp đối thủ của mình, những người đã vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup mùa trước. “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều có mặt ở đó, và Chelsea có mặt ở đó vì họ hoàn toàn xứng đáng”, Arteta nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. “Những gì họ đã làm trong vài năm qua - tôi nghĩ đội hình mà họ đã tập hợp, số lượng cầu thủ, chất lượng cầu thủ, huấn luyện viên - tất cả đều cho thấy những gì đang diễn ra ở đó là rất, rất tích cực và họ xứng đáng là ứng viên hàng đầu”.

Cựu tiền vệ của Arsenal và Tây Ban Nha cho biết Chelsea là một trong những đội bóng mà ông thích xem nhất. “Họ rất linh hoạt, họ có rất nhiều mối đe dọa, họ có rất nhiều tài năng cá nhân, họ rất rõ ràng về những gì họ muốn làm và đó là lý do tại sao họ rất mạnh mẽ”, Arteta nói thêm. “Rõ ràng đây là một trận đấu lớn, một trận derby London lớn. Chúng tôi sẽ gặp một đối thủ thực sự, thực sự mạnh. Họ đang có phong độ rất tốt và chúng tôi biết thách thức, chúng tôi cũng biết cơ hội mà chúng tôi có vào Chủ nhật, vì vậy chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó”.

Arsenal có kết quả tốt trước các tên tuổi lớn ở mùa giải ngoại trừ thất bại 0-1 tại Liverpool cuối tháng 8.

Ngoại trừ thất bại 0-1 tại Liverpool hồi cuối tháng 8, cũng là trận thua duy nhất trong mùa giải, Arsenal đều có kết quả tốt trước các tên tuổi ở Ngoại hạng Anh như thắng Man.United, Tottenham hay hòa Man.City, trong khi thành tích toàn thắng 5 trận ở Champions League rất ấn tượng với các bại tướng như Atletico Madrid (4-0), Bayern Munich (3-1)… Nhưng HLV Arteta vẫn muốn đưa ra một tuyên bố khác trước Chelsea: “Những tuyên bố mà chúng tôi nhắc đến cứ 3 ngày một lần. Sau khi đánh bại Spurs, chúng tôi phải đưa ra một tuyên bố trước Bayern Munich, chúng tôi đã làm được điều đó. Giờ chúng tôi phải hướng đến tuyên bố tiếp theo. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tuần này, nhưng 3 ngày sau đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn giống nhau. Sẽ không có gì thay đổi nhưng chúng tôi đang rất quyết tâm cho trận đấu”.

Arteta cũng tiết lộ rằng tiền đạo Leandro Trossard có thể kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với Chelsea vào Chủ nhật. Trossard dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bayern Munich tại Champions League hôm thứ Tư. Tuy nhiên, tuyển thủ Bỉ có thể vượt qua chấn thương này để góp mặt trong trận đấu giữa 2 đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh tại Stamford Bridge. “Với Leo, hôm nay sẽ có một bài kiểm tra nữa. Chúng tôi phải xem cậu ấy thế nào”, Arteta nói. “Có vẻ không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn còn vài giờ nữa và phải chờ xem. Có khả năng cậu ấy có thể ra sân”.

Khi được hỏi về khả năng ra sân của các tiền đạo khác như Kai Havertz, Viktor Gyokeres và Gabriel Jesus cho chuyến làm khách trên sân của The Blues vào Chủ nhật, Arteta trả lời: “Chúng tôi còn một ngày nữa vào ngày mai, hãy xem mọi người thế nào”. Sau đó, khi được hỏi liệu kết quả chụp chiếu của Gyokeres và Havertz có bình phục hoàn toàn hay không, Arteta trả lời: “Chưa, nhưng tình hình đang ngày càng khả quan hơn. Chúng tôi rất lạc quan về cả 2 và hãy cùng chờ xem”.

LINH SƠN