Hiện chưa có án phạt các trường hợp doping điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

Trao đổi mới nhất ở ngày 12-5 với SGGP, lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết “hiện tại chúng ta vẫn đang chờ thông tin về án phạt dành cho các trường hợp doping. Việc sẽ tước thành tích huy chương đối với những người đã giành được huy chương tại SEA Games 31 chỉ được thông báo khi có văn bản chính thức”.

Điền kinh Việt Nam có 5 trường hợp tuyển thủ dính doping và đã được xác định danh tính cụ thể. Theo đó, chúng ta có 5 tuyển thủ đã dính doping tại SEA Games 31 gồm Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Tại cuộc họp do Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức ở ngày 4-5 trước khi SEA Games 32 khởi tranh chính thức, về công tác doping của SEA Games 31, chúng ta có Giám đốc trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam đồng thời là Phó trưởng tiểu ban y tế và kiểm tra doping SEA Games 31 – bác sĩ Nguyễn Văn Phú tham dự.

Theo thông lệ, khi án phạt dành cho VĐV được xác định, bất kể lý do gì, tuyển thủ đã dính doping sẽ bị tước kết quả thành tích thi đấu mà họ đạt được tại giải mà có kết quả mẫu thử dương tính với chất cấm.

Một trường hợp cụ thể là tại SEA Games 28-2015 ở Singapore, nữ tuyển thủ đi bộ 20km Nguyễn Thị Thanh Phúc đã được trao lại HCV SEA Games 27-2013 do hai năm trước đó người xếp nhất là Saw Mar Lar New (Myanmar) bị phát hiện dính doping đồng thời kết quả bị tước để trao lại cho tuyển thủ của Việt Nam. Vào thời điểm thi đấu trực tiếp SEA Games 27-2013, Nguyễn Thị Thanh Phúc có HCB nội dung đi bộ 20km nữ.