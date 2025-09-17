Harry Kane tiết lộ lý do có thêm động lực trước Chelsea

Harry Kane cho biết việc người hâm mộ Chelsea không ưa anh chỉ càng khiến anh có thêm động lực để hành hạ họ với Bayern Munich trước trận đại chiến Champions League tại Allianz Arena.

Harry Kane ghi bàn vào lưới Chelsea ngày đầu năm mới 2015 - lập cú đúp giúp Tottenham thắng 5-3

Cựu tiền đạo của Tottenham Hotspur sẽ khơi lại mối thù truyền kiếp với The Blues, đội bóng mà tuyển thủ Anh đã ghi tám bàn trong sự nghiệp. Phát biểu tại sân tập của Bayern trước báo giới, Kane cho biết: "Chúng tôi đã có một mối thù tốt đẹp, đặc biệt là trong giai đoạn đầu sự nghiệp ở Tottenham, thời kỳ Mauricio Pochettino. Chúng tôi đã có rất nhiều trận đấu gai góc, những trận đấu hay. Thi đấu với các đối thủ ở Ngoại hạng Anh, luôn có một chút kỳ vọng hơn vào trận đấu".

"Rõ ràng, có thể người hâm mộ Chelsea không thích tôi nhiều, thậm chí các fan Arsenal cũng không thích tôi nhiều, nhưng điều đó khiến tôi muốn chơi tốt hơn, điều đó thúc đẩy tôi. Sẽ có một số gương mặt quen thuộc mà tôi từng đối đầu, một số người tôi từng chơi cùng ở đội tuyển Anh. Tất cả những điều đó cộng lại, tạo nên một chút gì đó đặc biệt cho trận đấu. Được chơi tại Allianz, được tiếp đón một CLB Anh, với tư cách là một đội bóng, chúng tôi muốn cố gắng khẳng định vị thế của mình trong trận đấu, và chúng tôi sẽ cố gắng làm được điều đó. Nhưng Bayern đang thi đấu với một đội bóng rất mạnh, vì vậy chúng tôi phải đạt 100% phong độ".

Chelsea trước đây đã cố gắng chiêu mộ Michael Olise từ Crystal Palace – hai lần trong các kỳ chuyển nhượng khác nhau – nhưng anh đã gia nhập Bayern với giá 50 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. "Tôi mừng vì Michael ở lại với chúng tôi chứ không phải với họ", Kane nói thêm khi được hỏi về Olise.

Trong khi đó, HLV trưởng Bayern, Vincent Kompany, thừa nhận ông đã nói chuyện với cầu thủ được cho mượn Nicolas Jackson để khai thác thông tin nội bộ về CLB chủ quản của anh ấy, nhưng điều đó chỉ khẳng định rằng ông đã tự mình phân tích rất tốt.

"Nếu không phải vì tôi đã xem tổng cộng 40 trận đấu của Chelsea mùa trước, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau tham dự Club World Cup và bản thân chúng tôi đã đối đầu với rất nhiều đối thủ mà Chelsea từng đối đầu", Kompany nói. "Mùa trước, Chelsea cũng chỉ là một đội bóng thú vị để quan sát. Vì vậy, tôi không có cảm giác rằng đây là một đội bóng sẽ tạo ra nhiều điều bí ẩn. Tôi cũng tình cờ biết HLV. Nhưng tất nhiên, bạn có cuộc trò chuyện với Jackson. Sau một vài khoảnh khắc, bạn nhận ra rằng mình đã làm bài tập về nhà tốt hay chưa. Và không có gì hơn thế.

“Đừng bao giờ quên, tôi thích giữ điều này trong tâm trí, chúng tôi có ý tưởng của mình, có chiến thuật của mình, chúng tôi có tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng, đó là các cầu thủ. Các cầu thủ phải thể hiện cá tính của mình trong những trận đấu này để tạo nên sự khác biệt. Đó là những gì họ cần cảm nhận".

Sát thủ Harry Kane

Kane đã ghi 93 bàn sau 101 trận trên mọi đấu trường cho Bayern và cho biết anh rất ngạc nhiên với thành tích của mình kể từ khi chuyển đến Đức: "Tôi không mong đợi điều đó. Tôi luôn tự tin mình sẽ ghi bàn nhưng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Phong cách này rất phù hợp với tôi. Hiện tại tôi rất tự tin và tôi mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần".

Kane đã bác bỏ những lời đồn đoán từ quan chức cao cấp của CLB, ông Uli Hoeness, rằng đội bóng sáu lần vô địch Champions League là đội cửa dưới ở châu Âu năm nay. "Khi bạn ở một CLB như Bayern Munich, bạn luôn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở những giải đấu hàng đầu - và đặc biệt là Champions League. Cuối cùng, nếu chúng tôi không giành chiến thắng, sẽ luôn có một chút thất vọng, vì vậy tôi không cho rằng chúng tôi là đội cửa dưới."

Mùa hè này, Bayern đã chiêu mộ Luis Diaz và Nicolas Jackson từ Ngoại hạng Anh, cầu thủ thứ hai đến từ Chelsea. Bộ đôi này là hai trong số ít cầu thủ đang phải chống chọi với làn sóng chuyển nhượng cầu thủ giá trị lớn từ Bundesliga sang Anh. HLV Vincent Kompany của Bayern Munich đã nhắc lại mối lo ngại của mình về sự mất cân bằng này hôm thứ Ba.

"Rõ ràng là có một khoảng cách tài chính lớn giữa Ngoại hạng Anh và các giải đấu khác. Chúng tôi phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này một ngày nào đó. Bundesliga có rất nhiều tài năng và các đội bóng Anh đã mua rất nhiều cầu thủ từ đây. Nhưng ngày mai không phải là cuộc chiến giữa Bundesliga và Ngoại hạng Anh".

HOÀNG HÀ