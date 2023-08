Harry Kane - Bayern Munich: Ai cũng cần bước ra khỏi vùng an toàn

Trong mùa giải 2017-18, có vẻ như chúng ta đã được chiêm ngưỡng phiên bản tối thượng của Kane. Anh đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi được 30 bàn ở Premier League – và chỉ 2 trong số đó đến từ chấm penalty. Và anh đã tạo ra chiến tích đó chủ yếu bằng cách “sinh sống” gần vòng cấm và thực hiện cực kỳ, cực kỳ nhiều nỗ lực đưa bóng vào lưới. Kane đã tung ra 181 pha dứt điểm trong mùa giải đó. Tại 5 giải hàng đầu châu Âu khi ấy, chỉ có Lionel Messi (193 lần) dứt điểm nhiều hơn anh. Khi đó, Kane là là một số 9 hoàn hảo giữa lòng châu Âu đang thiếu những số 9 đích thực.

Nhưng sau đó, những cú dứt điểm đã đột nhiên biến mất. Có vẻ như vì chấn thương mắt cá chân xảy ra vào cuối mùa giải 2017-18, rồi ngay sau đó phải tiếp tục chinh chiến ở World Cup 2018 trên đất Nga, Kane đã không còn có đủ thể trạng cần thiết để thực hiện trung bình 5,8 cú dứt điểm mỗi 90 phút như trong chiến dịch 2017-18 nữa. Hai mùa giải tiếp theo, anh chỉ ghi được tổng cộng 29 bàn không phải penalty.

Nhưng sau đó, tay săn bàn người Anh đã khôi phục lại được hình ảnh ấy. Sau khi bước sang tuổi 27, anh đã đột nhiên biến thành một trong những số 9 sáng tạo nhất thế giới. Ngôi sao người Anh chưa lần nào tái hiện lại tần suất dứt điểm dữ dội của mùa giải 2017-18, và thay vào đó là sự tăng vọt của số liệu “kiến tạo kỳ vọng”, đặc biệt là mùa giải mà bộ đôi Kane-Son bùng nổ dưới thời Mourinho.

Vấn đề là như đã thấy qua thời gian, Kane cũng đã thay đổi. Mua một cầu thủ ở tuổi 30 để kỳ vọng anh ta tạo ra sự bùng nổ, đó là một canh bạc. Trong số các tiền đạo chuyển CLB ở tuổi 30, thì trường hợp thành công rực rỡ duy nhất là Ibrahimovic khi anh gia nhập PSG, nơi mà anh đã tạo nên sự thống trị tuyệt đối trong 4 mùa giải liên tiếp. Một cầu thủ khác cũng đáng quan tâm đó là Lewandowski, khi chỉ mới khoác áo Barcelona 1 mùa giải, nhưng anh đã ngay lập tức trở thành vua phá lưới của La Liga và cùng đội bóng này giành chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2019. Batistuta tại Rome cũng là trường hợp tương tự: Ông đã ghi 19 bàn thắng không tính penalty và giúp Roma giành được Scudetto đầu tiên (và cũng là cuối cùng) kể từ đầu những năm 1980. Trong mùa giải tiếp theo, huyền thoại người Argentina chỉ ghi được 9 bàn không phải penalty và ra đi vào giữa mùa giải sau đó. Trong khi đó, một trường hợp khác là Milito đã có 18 pha lập công không phải penalty ở Serie A 2009-10 và chính là người đã mang về chiến thắng cho Inter trong trận chung kết Champions League năm 2010, qua đó giúp họ hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Nhưng mùa sau đó, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn không phải penalty.

Với những thống kê có phần ít ỏi đó, nếu chọn Bayern Munich thì Kane có cơ may thành công hơn ở bất kỳ đâu. CLB này đã biến Bundesliga thành một phiên bản của Ligue 1 của PSG. Bayern Munich đã giành tới 11 chức vô địch quốc gia liên tiếp, nên gần như chắc chắn Kane sẽ có danh hiệu VĐQG đầu tiên trong sự nghiệp. Chuyển từ Premier League đến Bundesliga thì các chỉ số tấn công của Kane sẽ tăng vọt, giúp Kane tránh được tình trạng thành tích cá nhân sụt giảm do tuổi tác. Trong khi đó, Bayern Munich cung cấp cho Kane một thách thức đầy hào nhoáng đó là chinh phục Champions League. Kane cần bước ra vùng an toàn của một siêu sao nước Anh để trở thành siêu sao châu Âu.

Không khó để nhận thấy mục đích Bayern Munich theo đuổi Kane chủ yếu là để nâng cấp sức cạnh tranh ở Champions League. Họ đã chẳng thể vượt qua nổi vòng tứ kết kể từ khi vô địch phiên bản rút gọn của giải đấu này (vì COVID-19) vào năm 2020. CLB chủ sân Alianz Arena thực sự trông đợi Kane sẽ giúp họ chinh phục 7 trận đấu cần phải vượt qua ở giai đoạn đấu loại trực tiếp của Champions League nếu muốn lên ngôi vô địch. Bayern Munich là ông lớn ở châu Âu, nhưng một đội mạnh thì khác với một đội có sức mạnh vô địch. Ở Champions League, gần như hoàn hảo mà Man.City vẫn phải vô cùng vất vả mới thắng danh hiệu này lần đầu ở mùa trước.

Một trong những lý do khiến B.Munich không còn mang dáng vẻ đáng sợ như của Real hay Man.City đó là họ ở “vùng an toàn” Bundesliga quá lâu. Họ không đủ sự đặc sắc, thiếu một sức mạnh có tính quốc tế trên hàng công. Thật ra, họ cần Harry Kane nhiều hơn Kane cần họ dù về tực tế cả 2 đều phải tự làm mới mình trước khi già nua thật sự.