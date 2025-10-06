Haaland nhấn chìm Brentford, giúp Man City vươn lên thứ 5

Với pha ghi bàn ‘hoang dại’ của Erling Haaland, Man City đã giành chiến thắng nhọc nhằn trên sân Brentford – một chiến thắng mang tính bước ngoặt khi Man City giờ chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.

Pha ghi bàn tuyệt diệu của Erling Haaland

Guardiola đã giành chiến thắng thứ 250 tại giải đấu hàng đầu nước Anh khi dẫn dắt Man City, qua đó giúp đội bóng của ông giành được ba điểm trên sân khách lần đầu tiên kể từ vòng đấu mở màn Premier League.

Mới phút thứ 9, trung vệ Josko Gvardiol dâng cao ở vạch giữa sân, bất thần bấm một đường bóng bổng vào trung lộ. Haaland tăng tốc, rồi đổi hướng, bỏ rơi hậu vệ sau lưng, trước khi vượt qua một hậu vệ khác khi xâm nhập khu cấm, sau đó tung cú sút sệt, hạ gục Caoimhin Kelleher.

Tuy nhiên, buổi chiều của City đã chuyển sang một chiều hướng u ám ngay sau đó khi Rodri, người đã bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải trước vì chấn thương đầu gối, đã phải rời sân mà không có sự va chạm nào và ngồi một cách buồn bã trên sân cỏ, trước khi phải tập tễnh rời sân vì chấn thương gân kheo.

Ngay cả khi không có cầu thủ người Tây Ban Nha, thế trận vẫn diễn ra một chiều và mọi chuyện có thể đã kết thúc trước giờ nghỉ nếu Man City chủ động hơn một chút trước khung thành. Phil Foden đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong khi Tijjani Reijnders đã bị từ chối bởi một pha cứu thua xuất sắc của Kelleher.

Brentford đã thể hiện sự quyết liệt hơn sau giờ giải lao và gần như khiến Man City choáng váng với cơ hội gỡ hòa từ một tình huống không tưởng. Một cú đá phạt của chủ nhà đã lọt qua phòng tuyến Man City để Thiago băng xuống dễ dàng. Nhưng chính trong thời khắc quyết định Gianluigi Donnarumma đã băng ra cản phá, ngăn được cú sút của tiền đạo Brentford, giúp Man City giữ nguyên mành lưới.

Brentford còn có cơ hội khác khi Michael Kayode đánh đầu vọt xà ngang, và khi trận đấu gần kết thúc, Guardiola, người đã có chiến thắng thứ 250 tại Ngoại hạng Anh cho Man City, tỏ ra lo lắng bên đường biên khi lối chơi tấn công trực diện của Brentford khiến hàng phòng ngự của ông trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, Man City cũng bảo toàn được tỷ số mong manh. Guardiola hiện đã thắng 250 trong số 349 trận tại Ngoại hạng Anh cùng Man City (hòa 50, thua 49), nhanh nhất mà bất kỳ HLV nào từng đạt được 250 trận thắng khi dẫn dắt một CLB hàng đầu Anh.

Dấu ấn Haaland

Pha ghi bàn của Erling Haaland thực sự ngoạn mục và cách anh tăng tốc, đổi hướng để loại bỏ hậu vệ kèm mình, cách anh giữ thăng bằng giữa 2 hậu vệ rồi tung cú sút hiểm để ghi bàn là điều hết sức khó tin. Ngay đến chuyên gia ghi bàn như huyền thoại Alan Shearer cũng phải tấm tắc khen: "Phi thường, thực sự phi thường. Sức mạnh, tốc độ, quyền lực và rõ ràng là khả năng dứt điểm. Sẽ chỉ có một người chiến thắng khi bạn đối đầu với cậu ấy”.

Haaland đã ghi bàn trong 9 lần ra sân liên tiếp cho CLB và đội tuyển quốc gia (6 bàn trong 2 trận cho Na Uy, 10 bàn trong 7 trận cho Man City) - chuỗi ghi bàn dài nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Kỷ lục của Pep Guardiola

Về 250 trận thắng tại Premier League, Pep Guardiola nói: "Tôi sẽ mời những người khác (4 HLV Premier League từng có 250 trận thắng) đến ăn tối. Sẽ là một vinh dự khi được ngồi cùng bàn với họ. 250 trận thắng là rất nhiều. Nó nhanh hơn vì một lý do... bởi vì chúng tôi đã thắng rất nhiều. Thật tuyệt".

Bình luận về trận đấu với Brentford: "Tốt, họ chỉ có một cơ hội trong hiệp 1. Sang hiệp 2, họ có nhiều quả phạt góc hơn, nhiều cơ hội hơn, nhiều pha tấn công hơn, nhưng điều này là bình thường đối với Ngoại hạng Anh. Chúng tôi đã chơi xuất sắc trong hiệp 1, gần đạt phong độ tốt nhất ở nhiều khía cạnh. Vấn đề là khi bạn không ghi được bàn thắng từ những cơ hội có được, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi bạn mệt mỏi hơn trong hiệp 2. Nhìn chung, tôi thực sự hài lòng với thành tích tháng này".

HOÀNG HÀ