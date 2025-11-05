Haaland chỉ “ghi nhớ” kỷ lục của Shearer tại Ngoại hạng Anh

Hôm thứ Ba, siêu tiền đạo Erling Haaland của Man.City tiết lộ rằng mặc dù không phải là người thích nhắm đến những kỷ lục cụ thể, nhưng có một kỷ lục mà anh rất rõ: 260 bàn thắng trong sự nghiệp của Alan Shearer tại giải Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland chỉ quan tâm kỷ lục 260 bàn thắng của Alan Shearer tại Ngoại hạng Anh.

Haaland hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh (36 bàn mùa giải 2022-2023). Anh cũng là người đạt đến cột mốc 50 bàn thắng nhanh nhất, và sắp tới là 100 bàn…. Ngôi sao 25 tuổi đã có 98 bàn sau 107 trận đấu cho Man.City tại Ngoại hạng Anh và được kỳ vọng có thể phá vỡ kỷ lục 260 bàn thắng trong sự nghiệp của Shearer tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh nếu duy trì được phong độ hiện tại. “Tôi biết kỷ lục này! Tôi thường không thực sự quan tâm đến các kỷ lục, nhưng kỷ lục này thì tôi biết. Đó là kỷ lục của Ngoại hạng Anh, một giải đấu hàng đầu”.

Shearer, người cần 441 trận đấu để lập kỷ lục, gần đây đã nói rằng ông nghĩ Haaland sẽ phá vỡ kỷ lục của mình nếu anh ở lại Man.City ít nhất đến hết hợp đồng hiện tại - vào tháng 1-2025, Haaland đã ký gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Etihad đến năm 2034. Tuy nhiên, Haaland thậm chí còn không nghĩ đến khả năng đạt hoặc phá vỡ một trong những kỷ lục được kính trọng nhất của giải đấu. “Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ đến. Tôi chỉ cố gắng giúp đội bóng giành chiến thắng”, cầu thủ ghi 13 bàn sau 10 trận để đưa Man.City lên nhì bảng tại Ngoại hạng Anh mùa này cho biết. “Đó là công việc của tôi và đó là trọng tâm chính của tôi. Tôi biết nói vậy là rất nhàm chán. Tôi biết bạn muốn tôi nói điều hoàn toàn ngược lại, nhưng không phải vậy”.

HLV Pep Guardiola gần đây nhấn mạnh những con số thống kê của Haaland xứng đáng được so sánh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở thời đỉnh cao. Khi được nghe về những lời khen ngợi của Guardiola, Haaland chia sẻ: “Tôi là một chàng trai Na Uy. Tôi không nên nghĩ mình là ai đó chỉ vì tôi ghi bàn. Đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ là Erling và điều này sẽ không bao giờ thay đổi”. Vậy anh có thấy mình đang tiệm cận đẳng cấp của họ không? “Không, hoàn toàn không. Còn rất xa”, anh nói. “Không ai có thể bắt kịp 2 người họ. Vậy nên là không!”.

Haaland tập trung hoàn thiện bản thân và muốn làm tốt hơn trong khả năng đánh đầu.

Thay vào đó, Haaland tập trung hoàn thiện lối chơi của mình, đặc biệt muốn làm tốt hơn trong khả năng đánh đầu. “Tôi đã luyện tập đánh đầu kể từ khi bắt đầu ở Molde năm 2017 với Ole Gunnar Solskjaer và Mark Dempsey”, anh nói. “Với đánh đầu, tôi nghĩ rằng bạn không bao giờ có thể đủ giỏi. Tôi nghĩ bạn luôn có thể ngày càng giỏi hơn. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước”.

Haaland cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, với 12 bàn sau 6 trận, thành tích này cũng giúp đội tuyển Na Uy tạo nên chuỗi trận toàn thắng để qua đó tiến gần đến vòng chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1998 - hai năm trước khi Haaland chào đời. “Mục tiêu của tôi là đưa Na Uy đến World Cup và Euro”, Haaland chia sẻ thêm. “Đây là mục tiêu chính trong sự nghiệp của tôi và giờ tôi đang có cơ hội tốt để thực hiện điều đó”.

Trong khi đó, HLV Guardiola đã trích dẫn cách tiếp cận khiêm tốn của Haaland là một trong những lý do tại sao ông chọn anh làm đội phó cho mùa giải này. “Thật khó để tìm thấy một cầu thủ hay ngôi sao đẳng cấp thế giới đích thực nào lại khiêm tốn đến vậy, luôn nghĩ đến điều gì là tốt nhất cho đội bóng”, Guardiola nói. “Thật bất ngờ! Thông thường, một tiền đạo chỉ nghĩ đến bàn thắng, bàn thắng, bàn thắng… Dù sao cậu ấy có tham gia vào rất nhiều việc, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cho đội”.

VIỆT TÙNG