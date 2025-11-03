Guardiola: “Haaland đã đạt đẳng cấp của Messi và Ronaldo”

HLV Pep Guardiola tin rằng Erling Haaland đã đạt đến đẳng cấp ngang Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Haaland đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh với 13 bàn thắng sau 10 vòng đấu - bỏ xa 7 bàn thắng với phần còn lại. Hiện siêu tiền đạo 25 tuổi này chỉ còn thiếu 2 bàn nữa để đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Man.City tại giải Ngoại hạng Anh - với 98 bàn thắng sau 107 trận, Haaland đang trên đường trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, vượt qua Alan Shearer, người đã đạt được cột mốc đáng chú ý này sau 124 trận. Tổng cộng, Haaland hiện đã ghi được 141 bàn sau 159 trận sau 3 mùa rưỡi chơi cho đội bóng hàng đấu nước Anh.

HLV Guardiola tin rằng với sự thống trị trên bảng xếp hạng ghi bàn, Haaland giờ đây đáng tin cậy và sắc bén như khi Messi và Ronaldo còn ở đỉnh cao phong độ. “Tất nhiên chúng tôi lại chơi rất tốt, Erling là người quyết định”, Guardiola nói chiến thắng 3-1 trước Bournemouth. “Giống như khi bạn chơi với Messi hay Cristiano vậy, tầm ảnh hưởng của Erling rất lớn. Cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp đó chưa? Bạn thấy những con số của cậu ấy chứ? Ôi trời, đúng vậy, tất nhiên là cậu ấy ở đẳng cấp của Cristiano và Messi rồi!”.

“Sự khác biệt giữa Cristiano và Messi là họ đã làm được điều đó trong 15 năm”, Guardiola nói thêm. “Bạn thấy đấy, Messi vẫn còn ở MLS, cậu ấy ghi 2 hoặc 3 bàn mỗi ngày. Cristiano và Saudi cũng vậy. Nhưng Erling đã ở đẳng cấp đó rồi, và nếu không có cậu ấy, mọi thứ sẽ rất khó khăn với chúng tôi”.

Haaland chạm mốc 300 bàn trong sự nghiệp vào cuối tháng 6 nhanh hơn nhiều so với Messi và Ronaldo.

Với việc chưa đồng đội nào ghi được nhiều hơn một bàn thắng tại giải đấu, rõ ràng Haaland là nhân tố chính cho khởi đầu mùa giải bùng nổ này, giúp Man City vươn lên vị trí thứ 2 dù vẫn kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Guardiola nói rằng quyết tâm ghi bàn và tinh thần học hỏi của Haaland là những phẩm chất quan trọng nhất của cầu thủ này: “Cách cậu ấy sút bóng, phải không? Cậu ấy sút bóng, rồi lăn xuống cỏ, cứ như thể ‘tôi sẽ ghi bàn’ vậy. Tôi đã nói nhiều lần rồi, Erling rất dễ huấn luyện và đôi khi tôi cảm thấy đã khá nghiêm khắc với cậu ấy. Tôi luôn cố gắng cởi mở với Erling còn cậu ấy là một người rất thực tế, cậu ấy muốn làm tốt hơn mỗi ngày và cậu ấy sống vì những bàn thắng”.

Man.City sẽ đối đầu với Liverpool tại Etihad vào Chủ nhật tuần tới, một trận đấu có thể xác định liệu ai mới là đội thách thức trực tiếp tham vọng vô địch của Arsenal. Guardiola nói rằng, mặc dù Arsenal “đang trong thời điểm tốt”, nhưng ông tin rằng đội bóng của mình đang tiến bộ không ngừng. “Hy vọng một ngày nào đó Arsenal có thể để… thủng lưới một bàn. Nhưng mới chỉ 10 trận, còn 28 trận nữa, nhiều điều sẽ xảy ra và tôi cảm thấy đội bóng đang ngày càng tiến bộ”, Guardiola chia sẻ.

