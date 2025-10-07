Gigi Buffon: "90% khả năng Italy sẽ phải đá play-off"

Gianluigi Buffon đã chia sẻ về sự nghiệp lẫy lừng của mình, tình hình của đội tuyển quốc gia Italy và cuộc sống sau khi giải nghệ khi anh phát biểu trên sân khấu lễ trao giải Castagna d’Oro ở Frabosa Sottana.

Trưởng đoàn Azzurri Gianluigi Buffon

Hiện là Trưởng đoàn Azzurri, cựu thủ môn của Juventus và Parma đã thẳng thắn chia sẻ về việc kết nối thế hệ cầu thủ hiện tại với niềm đam mê đã từng định hình nên đội tuyển quốc gia. “Khó khăn thực sự là tương tác với các thế hệ mới và tìm cách lay động cảm xúc của họ,” Buffon nói. “Tôi cố gắng chân thành – trong 80% sự ngốc nghếch của mình, tôi thậm chí có thể ngốc nghếch hơn họ và điều đó tạo ra một mối liên kết tự nhiên. Nhưng cũng có 20% sự nghiêm túc: khi điều gì đó cần cải thiện, tôi sẽ nói một cách dứt khoát vì đó là cách bạn nhận được sự tôn trọng”.

Buffon thực tế cơ hội dự World Cup của Italy

Nhà vô địch World Cup 2006 cũng kêu gọi sự đoàn kết và niềm tin trước thềm vòng loại quyết định của Italy cho giải vô địch thế giới diễn ra lại Bắc Mỹ năm 2026. Đội tuyển Italy của HLV Rene Gattuso đang chuẩn bị cho 2 trận gặp Estonia và Israel ở bảng I khu vực châu Âu. Nếu thắng cả 2 trận, Azzurri nắm chắc ngôi nhì bảng để vào vòng play-off.

Italy đã để thua đội đầu bảng Na Uy 0-3 ở lượt đi nên dù có thắng trận lượt về ngày 17-11 tới, họ cũng khó san lấp khoảng cách 6 điểm và cách biệt hiệu số thắng bại đến 16 bàn thắng. Trong lúc nhiều fan hy vọng Italy sẽ đoạt vé chính thức sau khi bỏ lỡ 2 World Cup gần đây, thì Trưởng đoàn Azzurri Gigi Buffon lại rất thực tế khi chọn mục tiêu gần gũi nhất: Giành ngôi nhì bảng để chuẩn bị cho vòng play-off. “Với 90% phong độ, chúng tôi sẽ vào vòng play-off, và những trận đấu cuối cùng này sẽ là bước chuẩn bị để chúng tôi thể hiện những điều tích cực đã thấy gần đây. Người hâm mộ và giới truyền thông cần những tín hiệu từ Italy – chúng tôi phải thể hiện sự gắn bó với màu áo đội tuyển”.

Sau đó, Buffon quay lại quá khứ tại Juventus, giành lại những danh hiệu vô địch quốc gia đã bị tước đoạt sau vụ bê bối Calciopoli. “Tôi đã giành được 13 Scudetto, không phải 11,” anh khẳng định. “Cũng có những danh hiệu giành được trên sân cỏ rồi sau đó bị tước bỏ. Cuối cùng, hơn cả những con số, những câu nói đi kèm với chúng mới là điều quan trọng, và vì điều đó, tôi rất biết ơn”.

Khi tôi biết đã đến lúc mình phải giải nghệ

Cuối cùng, Buffon tiết lộ lý do khiến mình giải nghệ năm 2023 sau khi trở lại Parma. Buffon trở lại Parma vào năm 2021 ở tuổi 43 và trải qua hai mùa giải với Gialloblu tại Serie B trước khi giải nghệ vào năm 2023 ở tuổi 45: “Khi nhìn thấy vóc dáng của những chàng trai 20 tuổi trong phòng tắm bên cạnh, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi tự nhủ: ‘Che kín lại đi – mình không thể để họ thấy mình thế này được!’”

Buffon cũng dành lời tri ân cho những huyền thoại bóng đá Ý Gianluca Vialli và Gigi Riva, gọi họ là “hai người đàn ông tuyệt vời, luôn để lại cho tôi điều gì đó sau mỗi cuộc trò chuyện”.

HOÀNG HÀ