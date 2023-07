Giải vô địch golf quốc gia 2023 sẽ chọn thêm tuyển thủ dự Asiad 19

Vòng tuyển chọn VĐV dự ASIAD 19 do Cục TDTT và Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) đã khép lại vào ngày 4-7 vừa qua tại Hội An (Quảng Nam). Vào lúc này, chúng ta đã xác định được 4 gương mặt chính thức có tên trong đội tuyển dự ASIAD 19 là Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh (nam), Lê Chúc An, Ngô Bảo Nghi (nữ). Đội tuyển vẫn còn 3 suất khác (2 nam, 1 nữ) để ban huấn luyện lựa chọn từ đó đăng kí chính thức với ban tổ chức ASIAD 19.

Trả lời trong buổi công bố thông tin về giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023 (ngày 6-7 tại Hà Nội), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hiệp hội golf Việt Nam – ông Vũ Nguyên khẳng định, “vòng tuyển chọn suất dự ASIAD 19 dành cho vận động viên golf chuyên nghiệp và nghiệp dư đã được tổ chức. Giải đấu có Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Đặng Minh của bảng nam và hai vận động viên bảng nữ là Lê Trúc An và Ngô Bảo Nghi được suất. Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đang cân nhắc lựa chọn để đưa ra chốt danh sách hai vận động viên nam và một vận động viên nữ cuối cùng tham dự đội tuyển ASIAD 19. Theo quy định của Ban tổ chức, danh sách đội tuyển quốc gia phải chốt giữa tháng 7. Trong khi đó, giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong năm 2023 diễn ra tháng 8 nên không kịp thể lấy thành tích của VĐV tại giải từ đó lựa chọn thêm tuyển thủ vào đội tuyển. Chúng tôi không kịp thời gian gởi danh sách tới ban tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc)”.

Như vậy có thể hiểu, tới giữa tháng 7 này, ngoài 4 golf thủ đã có tên từ thành tích đấu vòng tuyển chọn thì chắc chắn 3 cái tên khác sẽ được quyết định. Và như thế, 7 tuyển thủ của đội golf Việt Nam dự ASIAD 19 sẽ toàn tâm thi đấu ở giải golf vô địch quốc gia năm nay.

“Chúng tôi quyết tâm tổ chức giải golf vô địch quốc gia năm 2023 đạt chất lượng cao hơn so với giải đấu đã tổ chức năm 2022”, đồng trưởng ban tổ chức giải – Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn khẳng định. Theo công bố của ban tổ chức, giải golf vô địch quốc gia báo Tiền Phong 2023 tiếp tục thi đấu trên sân golf tại Vũ Yên (Hải Phòng) với khoảng 160 golf thủ chuyên và không chuyên góp mặt.

Các golf thủ được đấu 4 vòng với mỗi vòng 18 hố tại sân đấu tiêu chuẩn. Theo quy định chuyên môn, giới hạn điểm chấp tối đa dành cho golf thủ nghiệp dư là 6.0 (nam) và 10.0 (nữ). Năm ngoái, vô địch nam là Nguyễn Anh Minh còn vô địch nữ là Đoàn Xuân Khuê Minh. Cả hai tuyển thủ đã dự SEA Games 32 vừa qua ở Campuchia, trong đó Anh Minh lần đầu giành được HCĐ cá nhân ở SEA Games và giành HCB đồng đội.

Dự kiến các golf thủ từng dự vòng tuyển chọn VĐV dự ASIAD 19 gồm: Nguyễn Thị Vân Anh, Ngô Bảo Nghi, Lê Chúc An, Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Anna Le, Ngô Vĩnh Hòa, Thân Bảo Nghi và Lê Thị Thanh Thúy (nữ), Bùi Ngọc Công, Trần Văn Hoàng, Jamie Bảo Nguyên, Nguyễn Văn Long, Trương Chí Quân, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Vũ Đức Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Văn Huân, Lê Khánh Hưng, Nông Quốc Khánh, Đồng Đăng Khôi, Trần Lam, Phạm Đăng Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh, Đỗ Dương Gia Minh, Nguyễn Bảo Minh, Phạm Nam, Đoàn Văn Nam, Lê Minh Nghĩa, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Uy, Nguyễn Tuấn Anh (nam).